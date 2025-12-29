Парламент Казахстана принял новый закон о банках

Как отмечается в заключении Комитета Мажилиса, Сенатом были внесены уточняющие поправки, в том числе касающиеся:

распространения требований по соблюдению режима банковской тайны на органы казначейства;

регламентации целей внедрения витрины данных и перечня информации, которую она должна содержать, а также переноса срока введения в действие норм о витрине данных с 1 июня 2026 года на 1 января 2027 года;

уточнения требований по соблюдению пруденциальных нормативов при переходе банка с базовой банковской лицензией в банк с универсальной банковской лицензией;

установления права филиалу исламского банка — нерезиденту Республики Казахстан осуществлять определенную инвестиционную деятельность.

Вместе с тем, в сопутствующий законопроект внесены уточняющие поправки в части:

уточнения срока и порядка рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг саморегулируемыми организациями в сфере микрофинансовой и коллекторской деятельности.

Изменения и дополнения, внесенные в отдельные статьи законопроектов Сенатом, в целом направлены на совершенствование регулирования банковской деятельности и развитие финансового рынка.