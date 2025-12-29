РУ
    10:25, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Парламент Казахстана принял новый закон о банках

    Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в закон о банках и сопутствующий ему законопроект, передает корреспондент агентства Kazinform.

    банк карточка банковская карточка счет оплата
    Фото: freepik.com

    Как отмечается в заключении Комитета Мажилиса, Сенатом были внесены уточняющие поправки, в том числе касающиеся:

    • распространения требований по соблюдению режима банковской тайны на органы казначейства;
    • регламентации целей внедрения витрины данных и перечня информации, которую она должна содержать, а также переноса срока введения в действие норм о витрине данных с 1 июня 2026 года на 1 января 2027 года;
    • уточнения требований по соблюдению пруденциальных нормативов при переходе банка с базовой банковской лицензией в банк с универсальной банковской лицензией;
    • установления права филиалу исламского банка — нерезиденту Республики Казахстан осуществлять определенную инвестиционную деятельность.

    Вместе с тем, в сопутствующий законопроект внесены уточняющие поправки в части:

    • регламентации целей внедрения витрины данных и перечня информации, которую она должна содержать, а также переноса срока введения в действие норм о витрине данных с 1 июня 2026 года на 1 января 2027 года;
    • уточнения срока и порядка рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг саморегулируемыми организациями в сфере микрофинансовой и коллекторской деятельности.

    Изменения и дополнения, внесенные в отдельные статьи законопроектов Сенатом, в целом направлены на совершенствование регулирования банковской деятельности и развитие финансового рынка.

    Данира Искакова
    Автор
