    11:40, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана в 2025 году наградил около 500 представителей рабочих профессий

    Как повысился престиж рабочих специальностей в 2025 году, объявленном Президентом Годом рабочих профессий, рассказал помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает агентство Kazinform. 

    Глава государства наградил работников сельскохозяйственной отрасли
    Фото: Акорда

    По его словам, уходящий год ознаменовался реформой системы профессионального образования и ростом престижа человека труда.

    — В течение года в Акорде от имени Главы государства чествовали работников производства и социальной сферы. Ко Дню Республики высокие награды получили около 500 рабочих и тружеников промышленности и строительства. Среди них — представители 138 трудовых династий, — подчеркнул Руслан Желдибай.

    Кроме того, наградами были отмечены более 130 педагогов и ученых, а также свыше 100 медицинских работников.

    Особые почести в 2025 году оказывали представителям транспортной, энергетической, нефтегазовой и сельскохозяйственной отраслей, водного хозяйства, экстренных служб, сфер образования и науки, культуры и журналистики — в рамках их профессиональных праздников.

    Как собщалось ранее, в экономике Казахстана сегодня по рабочим профессиям заняты 3,3 миллиона человек. 

