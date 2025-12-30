Президент Казахстана в 2025 году наградил около 500 представителей рабочих профессий

По его словам, уходящий год ознаменовался реформой системы профессионального образования и ростом престижа человека труда.

— В течение года в Акорде от имени Главы государства чествовали работников производства и социальной сферы. Ко Дню Республики высокие награды получили около 500 рабочих и тружеников промышленности и строительства. Среди них — представители 138 трудовых династий, — подчеркнул Руслан Желдибай.

Кроме того, наградами были отмечены более 130 педагогов и ученых, а также свыше 100 медицинских работников.

Особые почести в 2025 году оказывали представителям транспортной, энергетической, нефтегазовой и сельскохозяйственной отраслей, водного хозяйства, экстренных служб, сфер образования и науки, культуры и журналистики — в рамках их профессиональных праздников.

Как собщалось ранее, в экономике Казахстана сегодня по рабочим профессиям заняты 3,3 миллиона человек.