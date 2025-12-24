3,3 млн человек заняты рабочими специальностями — Балаева подвела итоги Года рабочих профессий

По ее словам, Год рабочих профессий в Казахстане — это не разовая инициатива, а стратегическое направление, рассчитанное на долгосрочную перспективу. Вице-премьер привела данные о числе занятых в рабочих профессиях.

— Сегодня в экономике страны по рабочим профессиям заняты 3,3 миллиона человек. Это порядка двух тысяч технических специальностей. В колледжах и вузах сформирована система подготовки качественных кадров для реального сектора экономики, бизнеса, цифровых платформ и социальной сферы, — отчиталась вице-премьер.

Как напомнила Балаева, Президент Казахстана в Послании народу отдельно говорил о необходимости повышения статуса честного и созидательного труда, а также о важности сплоченной работы.

— Среди наиболее востребованных рабочих специальностей — фермеры, занятые производством сельскохозяйственной продукции, их порядка 57 тысяч, сварщики — около 25 тысяч, слесари и специалисты автосферы — порядка 16 тысяч. И это лишь часть широкого спектра рабочих профессий, — подчеркнула Аида Балаева.

Отдельный акцент, по ее словам, в этом году был сделан на молодежи. В настоящее время в Казахстане по рабочим специальностям трудятся около 1,2 миллиона молодых людей.

— В рамках Года рабочих профессий около четырех тысяч предприятий по всей стране провели дни открытых дверей. В них приняли участие более 113 тысяч школьников и студентов. Молодежь активно осваивает рабочие специальности, которые открывают реальные карьерные возможности, — сообщила заместитель-Премьер министра.

Вице-премьер подчеркнула, что поддержка рабочих профессий будет продолжена и дальше. Инициативы по повышению их престижа, а также развитию наставничества, по ее словам, останутся в повестке государственной политики.

Напомним, 2025 год был объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Страна взяла курс на всемерную поддержку людей рабочих профессий, повышение их престижа в обществе и реформу системы профессионального образования.