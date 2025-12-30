Ход подготовки к зимней Олимпиаде-2026 обсудят в Правительстве РК

Первый вопрос в повестке заседания - ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства РК на 2025 год и проект Плана законопроектных работ Правительства РК на 2026 год.

Напомним, что проектом Плана в 2025 году предусматривалась разработка 19 законопроектов по актуальным направлениям, таким как здравоохранение и медицинское страхование, профилактика правонарушений, развитие альтернативной энергетики, рынка телекоммуникаций и другим. Причем, 6 из 19 документов были законопроектами в новой редакции, 13 предполагали внесение поправок в действующие законы.

Вместе с тем, в кабмине обсудят ход подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Отметим, что церемония открытия предстоящей Олимпиады пройдет 6 февраля 2026 года на стадионе Сан Сиро в Милане.

Ранее Министерство туризма и спорта Республики Казахстан опубликовало расписание соревнований. Также стало известно, кто понесет флаг Казахстана на церемонии открытия Игр.

В целом, на зимней Олимпиаде-2026 ожидается участие 35 спортсменов из Казахстана. Наибольшее количество участников — из Акмолинской области, города Астана, Восточно-Казахстанской области и города Алматы.

В разрезе регионов: девять спортсменов представляют Акмолинскую область, восемь — город Астана и Восточно-Казахстанскую область, шесть — город Алматы, пять — Костанайскую область, четыре — город Шымкент, три — Павлодарскую область, по одному спортсмену из Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай.