    08:00, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ход подготовки к зимней Олимпиаде-2026 обсудят в Правительстве РК

    Во вторник, 30 декабря, в 10:00 часов состоится очередное заседание Правительства Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Первый вопрос в повестке заседания - ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства РК на 2025 год и проект Плана законопроектных работ Правительства РК на 2026 год.

    Напомним, что проектом Плана в 2025 году предусматривалась разработка 19 законопроектов по актуальным направлениям, таким как здравоохранение и медицинское страхование, профилактика правонарушений, развитие альтернативной энергетики, рынка телекоммуникаций и другим. Причем, 6 из 19 документов были законопроектами в новой редакции, 13 предполагали внесение поправок в действующие законы.

    Вместе с тем, в кабмине обсудят ход подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

    Отметим, что церемония открытия предстоящей Олимпиады пройдет 6 февраля 2026 года на стадионе Сан Сиро в Милане.

    Ранее Министерство туризма и спорта Республики Казахстан опубликовало расписание соревнований. Также стало известно, кто понесет флаг Казахстана на церемонии открытия Игр.

    В целом, на зимней Олимпиаде-2026 ожидается участие 35 спортсменов из Казахстана. Наибольшее количество участников — из Акмолинской области, города Астана, Восточно-Казахстанской области и города Алматы.

    В разрезе регионов: девять спортсменов представляют Акмолинскую область, восемь — город Астана и Восточно-Казахстанскую область, шесть — город Алматы, пять — Костанайскую область, четыре — город Шымкент, три — Павлодарскую область, по одному спортсмену из Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай.

