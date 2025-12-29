12:07, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года
Указом Главы государства утверждена Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года «Единство в многообразии», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Концепцией предусмотрено дальнейшее развитие Ассамблеи народа Казахстана с учетом новых принципов и подходов к консолидации общества и обеспечению общественного согласия и общенационального единства.
Напомним, 24 апреля, Глава государства выступил на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана. Полный текст выступления можно прочитать здесь.