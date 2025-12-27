Производство солнечной энергии в Бельгии достигло рекордного уровня

Оператор бельгийской высоковольтной сети Elia опубликовал свой годовой отчет. Так, в 2025 году производство солнечной энергии увеличилось примерно на пятую часть. Компания Elia ожидает, что годовой объем производства достигнет рекордного уровня в 10,1 тераватт-часов. В июне был зафиксирован абсолютный месячный рекорд в 1370 гигаватт-часов.

Компания объясняет высокие показатели расширением установленных мощностей (+10 процентов) в сочетании с исключительно солнечным годом.

Погодные условия в Западной Европе оказались менее благоприятными для ветроэнергетики. Несмотря на увеличение мощности, производство осталось на уровне 12,3 тераватт-часов (-2 процента).

Ядерная энергетика в Бельгии по-прежнему имеет лишь незначительно большее значение. Ее производство за год составило 22,5 тераватт-часа (-24 процента) и занимая 34 процента рынка. Резкое снижение является результатом закрытия трех атомных реакторов: «Doel» - 15 февраля, «Tihange» - 1 октября и «Doel- 2» - 1 декабря.

Таким образом, суммарный объем производства всех возобновляемых источников энергии достиг рекордной отметки в 22,4 тераватт-часа (+7%), что составляет 34% энергетического баланса Бельгии.

Общее потребление электроэнергии в стране остается более или менее стабильным.

Доклад «Elia» сообщает, что Бельгия третий год подряд импортирует больше электроэнергии, чем экспортирует. Разница составляет 14 тераватт-часов. Импорт поступает из Франции и Нидерландов (по 10 тераватт-часов в каждом случае), в то время как Бельгия экспортирует электроэнергию в Германию, Великобританию и Люксембург. Общий объем международного обмена электроэнергией между Бельгией и соседними странами составляет 42 тераватт-часа.

При этом общее потребление электроэнергии в Бельгии осталось более или менее стабильным на уровне 80,1 тераватт-часов (-1 процент). В ближайшие годы ожидается резкое увеличение потребления в связи с электрификацией общества в целом.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 17 декабря, поздравляя работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, заявил, что Казахстан должен стать энергетической державой с большим экспортным потенциалом.