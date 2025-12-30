Руслан Желдибай подвел итоги 2025 года

Уходящий год ознаменовался масштабными социально-экономическими и политическими преобразованиями, и, самое главное, позитивными изменениями в жизни граждан. Открывались новые производства, был собран богатый урожай, строились жилые дома, школы, больницы, модернизировались транспортные магистрали.

Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками девять регионов страны, где побывал на более чем 50 производственных, научных и социально-культурных объектах.

Кроме того, Президент заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения.

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

Уверенный экономический рост

Ожидается, что по итогам 2025 года рост экономики превысит 6%, это станет самым высоким показателем за последнее десятилетие. Впервые в истории Казахстана объем ВВП должен превысить 300 млрд долларов, что в расчете на душу населения составит 15 тысяч долларов.

В целом на сегодняшний день по стране введено 185 проектов на сумму порядка 1478,1 млрд тенге, создано более 22,8 тысячи постоянных рабочих мест.

Выход всех проектов на полную мощность обеспечит значительный экономический эффект. Объемы производства составят около 2,3 трлн тенге.

В 2025 году Президент дал старт запуску второй линии железной дороги Достык — Мойынты и автомобильного завода KIA Qazaqstan в Костанайской области.

Кроме того, Глава государства осмотрел новые терминалы аэропортов Шымкента и Кызылорды, а также ознакомился с производством пассажирских вагонов на заводе Stadler Kazakhstan в Астане.

Запущен ряд проектов в черной и цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности, производстве строительных материалов.

Развитие транспортно-логистического потенциала страны

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

В фокусе особого внимания Главы государства остается расширение транспортно-логистического потенциала Казахстана и превращение его в крупнейший логистический и транзитный хаб в Евразии.

В 2025 году начата работа по ремонту и строительству 13 тысяч км автомобильных дорог.

Реализуются новые проекты протяженностью 1,9 тысячи км, включая стратегически важную трассу Центр — Запад и участки Караганда — Жезказган, Актобе — Улгайсын, Атырау — Доссор.

По поручению Главы государства строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке.

Президентом поддержана инициатива по созданию первого национального грузового авиаперевозчика для использования транзитного потенциала страны и выхода на мировой рынок.

2025 год ознаменовался приходом новых авиакомпаний и запуском более 35 новых маршрутов, в том числе прямых рейсов в Шанхай, Гуанчжоу и Мюнхен.

Ведется строительство ключевых железнодорожных магистралей — вторых путей Кызылжар — Мойынты, обводной дороги вокруг Алматы, новой линии Дарбаза — Мактаарал и Бахты — Аягоз.

Проводится работа по модернизации 124 вокзалов по всей стране.

Укрепление потенциала отечественного АПК

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

Развитие аграрной сферы остается одним из стратегических приоритетов государственной политики. Как отметил Глава государства, «Прогресс сельского хозяйства — это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны».

В ноябре состоялся II форум работников сельского хозяйства, на котором Президент обозначил ряд основных задач — развитие животноводства, эффективное использование сельскохозяйственных земель, повышение водоэффективности и модернизация ирригационных сетей, совершенствование методов финансирования АПК, цифровизация отрасли, приоритет производства продукции глубокой переработки.

С начала 2025 года инвестиции в основной капитал в аграрной отрасли увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%.

В этом году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 трлн тенге.

Сегодня 90% внутреннего спроса на сельхозтехнику обеспечивается за счет казахстанского производства.

На 10 заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники.

Продукция АПК экспортируется в 70 стран на общую сумму более 5 млрд долларов.

Отечественными аграриями собран рекордный урожай — 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны, отметил Желдибай.

Цифровизация и развитие ИИ

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

В нынешнем Послании Президент поставил стратегическую задачу превратить Казахстан в полноценное цифровое государство в течение трех лет.

В рамках формирования цифровой экосистемы Казахстана по поручению Главы государства в сфере ИИ и цифровизации уже проделан огромный массив работы.

Законодательным прорывом стало принятие Закона «Об искусственном интеллекте». Таким образом, Казахстан стал одной из первых стран в мире, на законодательном уровне закрепивших основы регулирования общественных отношений в сфере ИИ.

В целях усиления координации государственной политики в сфере ИИ Президент учредил Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

В июле Касым-Жомарт Токаев официально запустил национальный суперкомпьютер Аlemcloud в Астане. По итогам состоявшегося в ноябре тестирования он занял 86-е место в мировом рейтинге суперкомпьютеров TOP-500.

АО «Казахтелеком» осуществило поставку в Алматы второго суперкомпьютера Al‑Farabium, который расположился на 103-й позиции в глобальном рейтинге.

Глава государства считает, что в первую очередь нужно сосредоточить усилия на подготовке квалифицированных специалистов. Поэтому он предложил создать в стране специализированный исследовательский университет в области ИИ.

В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alemai.

Для студентов запущена программа AI-Sana, по которой уже прошли обучение более 440 тысяч студентов.

Знаковым событием стало появление первого казахстанского стартапа-единорога в сфере ИИ — Higgsfield AI.

Год рабочих профессий

2025 год, объявленный Президентом Годом рабочих профессий, был отмечен реформой профессионального образования и повышением престижа человека труда.

В течение года в Акорде от имени Главы государства чествовали работников производства и социальной сферы.

Ко Дню Республики высокие награды получили около 500 рабочих и тружеников промышленности и строительства. Среди них — представители 138 трудовых династий.

Также наградами были отмечены более 130 педагогов и ученых, свыше 100 медицинских работников.

Особые почести были оказаны работникам транспортной, энергетической, нефтегазовой, сельскохозяйственной отраслей, водного хозяйства, экстренных служб, образования и науки, культуры, журналистики в честь их профессиональных праздников.

Нормативно-правовые акты

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

Главой государства рассмотрено и подписано 95 законов, 388 указов, 80 распоряжений, 22 протокола заседаний, 3 504 служебных документа.

Особое значение имеет принятие в новой редакции Бюджетного, Налогового и Водного кодексов, Закона «Об искусственном интеллекте».

Кроме того, Глава государства подписал Закон «Об особом статусе города Туркестана», а также принял Указ о придании городу Алатау специального статуса города опережающего развития.

— Эти решения Президента призваны создать новые точки экономического роста: превращение Туркестана в культурно-туристический центр, Алатау — в высокотехнологичный индустриальный и деловой хаб, — написал пресс-секретарь.

Казахстан в системе международных отношений

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

В течение года Президент совершил 23 зарубежных визита, включая два государственных визита в Россию и Узбекистан, пять официальных визитов в КНР, Иорданию, Турцию, Кыргызстан и Японию, а также 16 рабочих визитов в Россию (дважды), США (дважды), Туркменистан (дважды), ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан.

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

Казахстан стал активной площадкой для международного диалога. В 2025 году главы иностранных государств совершили в нашу страну 30 визитов, сообщил помощник Президента.

Среди них лидеры и главы правительств таких стран, как КНР, Италия (дважды), Грузия, Узбекистан, Словения, Вьетнам, ОАЭ, Руанда, Северная Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Венгрия, Азербайджан, Финляндия, Эстония, Армения, Туркменистан, Швейцария, Иран.

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

Президент провел 43 телефонных разговора с руководителями зарубежных государств. Кроме того, в ходе четырех официальных церемоний Глава государства принял верительные грамоты от 30 послов иностранных государств.

За год Президент в ходе своих визитов в регионы страны и за рубеж преодолел 168 960 километров.

Время, проведенное в самолете, составило 252 часа.

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

Одним из приоритетных направлений работы остается реализация концепции «Слышащего государства»

В 2025 году в Администрацию Президента поступило 82,5 тысячи обращений.

Сегодня для качественного рассмотрения запросов создана полноценная цифровая инфраструктура: к системе «eOtinish» подключены 50 тысяч организаций и 320 тысяч сотрудников.

Процесс обработки обращений постоянно совершенствуется: внедряются элементы искусственного интеллекта и изучается передовой опыт ведущих цифровых правительств, таких как США, Южная Корея и Сингапур.

Немаловажно, что диалог осуществляется и в офлайн-формате: в регионах создано более 150 центров приема граждан, где квалифицированную помощь уже получили свыше 360 тысяч человек.