Минтуризма и спорта опровергло информацию о знаменосцах сборной Казахстана на Олимпиаде-2026

– Борьба за олимпийские лицензии продолжается, и говорить о составе команды, а также о знаменосцах преждевременно. Полная информация будет опубликована на официальных ресурсах Министерства туризма и спорта РК. Представителей СМИ призываем дождаться официальных данных, — подчеркнула Балым Адамиденова.

Ранее заместитель председателя Комитета по спорту и физической культуре Нурлан Есембаев заявлял, что Яна Хан и Денис Никиша могут нести флаг Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2026 состоится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.