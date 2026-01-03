Минтуризма и спорта опровергло информацию о знаменосцах сборной Казахстана на Олимпиаде-2026
Пресс-секретарь Министерства туризма и спорта РК Балым Адамиденова опровергла информацию о том, что знаменосцами сборной Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут конькобежцы Яна Хан и Денис Никиша, передает корреспондент агентства Kazinform.
– Борьба за олимпийские лицензии продолжается, и говорить о составе команды, а также о знаменосцах преждевременно. Полная информация будет опубликована на официальных ресурсах Министерства туризма и спорта РК. Представителей СМИ призываем дождаться официальных данных, — подчеркнула Балым Адамиденова.
Ранее заместитель председателя Комитета по спорту и физической культуре Нурлан Есембаев заявлял, что Яна Хан и Денис Никиша могут нести флаг Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.
Церемония открытия зимней Олимпиады-2026 состоится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.