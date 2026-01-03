РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:03, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Минтуризма и спорта опровергло информацию о знаменосцах сборной Казахстана на Олимпиаде-2026

    Пресс-секретарь Министерства туризма и спорта РК Балым Адамиденова опровергла информацию о том, что знаменосцами сборной Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут конькобежцы Яна Хан и Денис Никиша, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минтуризма и спорта РК
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    – Борьба за олимпийские лицензии продолжается, и говорить о составе команды, а также о знаменосцах преждевременно. Полная информация будет опубликована на официальных ресурсах Министерства туризма и спорта РК. Представителей СМИ призываем дождаться официальных данных, — подчеркнула Балым Адамиденова.

    Ранее заместитель председателя Комитета по спорту и физической культуре Нурлан Есембаев заявлял, что Яна Хан и Денис Никиша могут нести флаг Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

    Церемония открытия зимней Олимпиады-2026 состоится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
