Аграрии Казахстана получили рекордный триллион тенге льготных кредитов в 2025 году

— Развитие аграрной сферы остается одним из стратегических приоритетов государственной политики. Как отметил Глава государства, «Прогресс сельского хозяйства — это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны, — подчеркнул Желдибай.

Он напомнил, что на II форуме работников сельского хозяйства, который состоялся в ноябре, Президент обозначил ключевые задачи для отрасли:

развитие животноводства;

эффективное использование сельскохозяйственных земель;

повышение водоэффективности;

модернизация ирригационных сетей;

совершенствование методов финансирования АПК;

цифровизация отрасли;

приоритет производства продукции глубокой переработки.

Говоря о финансировании, помощник Президента отметил рост инвестиций и объемов льготного кредитования для аграриев. За год в основной капитал аграрной отрасли поступило 790 млрд тенге инвестиций, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производительность труда за три года выросла на 37,3%.

Кроме того, объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 трлн тенге.

В результате сегодня 90% внутреннего спроса на сельскохозяйственную технику обеспечивается за счет казахстанского производства.

По словам Руслана Желдибая, отечественные аграрии собрали рекордный урожай — 27 млн тонн зерна, при этом вклад в общий объем внесли все регионы страны.

— На 10 заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники. Продукция АПК экспортируется в 70 стран на общую сумму более 5 млрд долларов, — отметил Руслан Желдибай.

