Аграрии Казахстана получили рекордный триллион тенге льготных кредитов в 2025 году
Подводя итоги деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева в 2025 году, его помощник — пресс-секретарь Руслан Желдибай рассказал о финансировании и потенциале отечественного агропромышленного комплекса, передает агентство Kazinform.
— Развитие аграрной сферы остается одним из стратегических приоритетов государственной политики. Как отметил Глава государства, «Прогресс сельского хозяйства — это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны, — подчеркнул Желдибай.
Он напомнил, что на II форуме работников сельского хозяйства, который состоялся в ноябре, Президент обозначил ключевые задачи для отрасли:
- развитие животноводства;
- эффективное использование сельскохозяйственных земель;
- повышение водоэффективности;
- модернизация ирригационных сетей;
- совершенствование методов финансирования АПК;
- цифровизация отрасли;
- приоритет производства продукции глубокой переработки.
Говоря о финансировании, помощник Президента отметил рост инвестиций и объемов льготного кредитования для аграриев. За год в основной капитал аграрной отрасли поступило 790 млрд тенге инвестиций, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производительность труда за три года выросла на 37,3%.
Кроме того, объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 трлн тенге.
В результате сегодня 90% внутреннего спроса на сельскохозяйственную технику обеспечивается за счет казахстанского производства.
По словам Руслана Желдибая, отечественные аграрии собрали рекордный урожай — 27 млн тонн зерна, при этом вклад в общий объем внесли все регионы страны.
— На 10 заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники. Продукция АПК экспортируется в 70 стран на общую сумму более 5 млрд долларов, — отметил Руслан Желдибай.
