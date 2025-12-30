РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:45, 30 Декабрь 2025

    Более 35 новых авиамаршрутов запустили в Казахстане в 2025 году

    Помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай рассказал о приоритетах Главы государства в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры и ключевых проектах, реализуемых в Казахстане в 2025 году, передает корреспондент Kazinform. 

    Грузовой самолет разбился в штате Кентукки
    Фото: Pexels

    По его словам, особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделяет увеличению транспортно-логистического потенциала Казахстана и превращению его в крупнейший логистический и транзитный хаб в Евразии.

    В 2025 году в Казахстане начали ремонтировать и строить 13 тысяч км автомобильных дорог.

    Среди реализуемых новых проектов протяженностью 1,9 тысячи км, числятся стратегически важная трасса Центр — Запад и участки Караганда — Жезказган, Актобе — Улгайсын, Атырау — Доссор.

    Отдельно помощник Президента отметил значимые события 2025 года в сфере авиации. За год на рынок Казахстана вышли новые авиакомпании, а также было запущено более 35 новых маршрутов, в том числе прямые рейсы в Шанхай, Гуанчжоу и Мюнхен.

    По поручению Главы государства строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке.

    — Президентом поддержана инициатива по созданию первого национального грузового авиаперевозчика для использования транзитного потенциала страны и выхода на мировой рынок, — отметил Желдибай.

    Вместе с этим в стране продолжают строить ключевые железнодорожные магистрали — вторые пути Кызылжар — Мойынты, обводная дорога вокруг Алматы, новые линии Дарбаза — Мактаарал и Бахты — Аягоз. Параллельно проводится модернизация 124 железнодорожных вокзалов по всей стране.

    Ранее помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай сообщил, что по итогам 2025 года рост экономики страны, как ожидается, превысит 6%, что станет самым высоким показателем за последнее десятилетие. 

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
