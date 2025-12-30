Более 35 новых авиамаршрутов запустили в Казахстане в 2025 году

По его словам, особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделяет увеличению транспортно-логистического потенциала Казахстана и превращению его в крупнейший логистический и транзитный хаб в Евразии.

В 2025 году в Казахстане начали ремонтировать и строить 13 тысяч км автомобильных дорог.

Среди реализуемых новых проектов протяженностью 1,9 тысячи км, числятся стратегически важная трасса Центр — Запад и участки Караганда — Жезказган, Актобе — Улгайсын, Атырау — Доссор.

Отдельно помощник Президента отметил значимые события 2025 года в сфере авиации. За год на рынок Казахстана вышли новые авиакомпании, а также было запущено более 35 новых маршрутов, в том числе прямые рейсы в Шанхай, Гуанчжоу и Мюнхен.

По поручению Главы государства строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке.

— Президентом поддержана инициатива по созданию первого национального грузового авиаперевозчика для использования транзитного потенциала страны и выхода на мировой рынок, — отметил Желдибай.

Вместе с этим в стране продолжают строить ключевые железнодорожные магистрали — вторые пути Кызылжар — Мойынты, обводная дорога вокруг Алматы, новые линии Дарбаза — Мактаарал и Бахты — Аягоз. Параллельно проводится модернизация 124 железнодорожных вокзалов по всей стране.

Ранее помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай сообщил, что по итогам 2025 года рост экономики страны, как ожидается, превысит 6%, что станет самым высоким показателем за последнее десятилетие.