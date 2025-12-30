Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам устойчивости национальной энергетической системы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Были заслушаны доклады министра энергетики Ерлана Аккенженова, министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова и ряда руководителей государственных органов.
Президент отметил, что в нынешних реалиях энергетическая безопасность обеспечивает независимость и экономическую устойчивость государства.
В настоящее время ресурсов страны в целом достаточно для самообеспечения электроэнергией, однако растущий спрос требует рационального и эффективного использования мощностей.
Подчеркнута необходимость развития отечественных маневренных мощностей. Наряду с планами развития газовой генерации, систем накопления энергии, актуальным является использование потенциала гидроэнергетики.
Глава государства также считает важным широкое внедрение водосберегающих технологий в аграрном секторе, промышленности и других сферах экономики.
Уделено особое внимание вопросам научно-технического и кадрового обеспечения отрасли. Подготовка профессиональных кадров требуется и для развития научно-исследовательской базы гидроэнергетики.
По итогам заседания Правительству и акимам регионов даны конкретные поручения, в том числе по системному решению вопросов устойчивости энергетической сферы страны.
Напомним, 17 декабря Президент, поздравляя работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, обозначил ряд задач развития энергетики на ближайшую перспективу.