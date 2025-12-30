Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности

Были заслушаны доклады министра энергетики Ерлана Аккенженова, министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова и ряда руководителей государственных органов.

Президент отметил, что в нынешних реалиях энергетическая безопасность обеспечивает независимость и экономическую устойчивость государства.

В настоящее время ресурсов страны в целом достаточно для самообеспечения электроэнергией, однако растущий спрос требует рационального и эффективного использования мощностей.



Подчеркнута необходимость развития отечественных маневренных мощностей. Наряду с планами развития газовой генерации, систем накопления энергии, актуальным является использование потенциала гидроэнергетики.





Фото: Акорда

Глава государства также считает важным широкое внедрение водосберегающих технологий в аграрном секторе, промышленности и других сферах экономики.



Уделено особое внимание вопросам научно-технического и кадрового обеспечения отрасли. Подготовка профессиональных кадров требуется и для развития научно-исследовательской базы гидроэнергетики.

По итогам заседания Правительству и акимам регионов даны конкретные поручения, в том числе по системному решению вопросов устойчивости энергетической сферы страны.

Напомним, 17 декабря Президент, поздравляя работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, обозначил ряд задач развития энергетики на ближайшую перспективу.