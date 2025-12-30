РУ
    18:07, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности

    Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам устойчивости национальной энергетической системы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства провел заседание Совета Безопасности
    Фото: Акорда

    Были заслушаны доклады министра энергетики Ерлана Аккенженова, министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова и ряда руководителей государственных органов.

    Президент отметил, что в нынешних реалиях энергетическая безопасность обеспечивает независимость и экономическую устойчивость государства. 

    В настоящее время ресурсов страны в целом достаточно для самообеспечения электроэнергией, однако растущий спрос требует рационального и эффективного использования мощностей.

    Подчеркнута необходимость развития отечественных маневренных мощностей. Наряду с планами развития газовой генерации, систем накопления энергии, актуальным является использование потенциала гидроэнергетики.

    Глава государства также считает важным широкое внедрение водосберегающих технологий в аграрном секторе, промышленности и других сферах экономики. 

    Уделено особое внимание вопросам научно-технического и кадрового обеспечения отрасли. Подготовка профессиональных кадров требуется и для развития научно-исследовательской базы гидроэнергетики.

    По итогам заседания Правительству и акимам регионов даны конкретные поручения, в том числе по системному решению вопросов устойчивости энергетической сферы страны.

    Напомним, 17 декабря Президент, поздравляя работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, обозначил ряд задач развития энергетики на ближайшую перспективу.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Совбез РК Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
