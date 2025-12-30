Закон о запрете пропаганды ЛГБТ подписал Касым-Жомарт Токаев
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Напомним, Сенат, рассмотрев в двух чтениях, одобрил закон по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.
Ранее сообщалось, что в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, Законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.
Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии, масс-медиа.
Вводится определение «пропаганды нетрадиционной ориентации» и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.