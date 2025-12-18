Закон о запрете на ЛГБТ пропаганду направили на подпись Президенту РК

Ранее сообщалось, что в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, Законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии, масс-медиа.

Вводится определение «пропаганды нетрадиционной ориентации» и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.

Также сообщалось, что Сенат одобрил закон в первом чтении.