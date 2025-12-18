РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:48, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Закон о запрете на ЛГБТ пропаганду направили на подпись Президенту РК

    Сенат, рассмотрев в двух чтениях, одобрил закон по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    документы, онлайн, правительство, компьютер
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Ранее сообщалось, что в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, Законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии, масс-медиа.
    Вводится определение «пропаганды нетрадиционной ориентации» и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.

    Также сообщалось, что Сенат одобрил закон в первом чтении.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат ЛГБТ Законопроекты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают