    11:36, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Запрет на пропаганду ЛГБТ: Сенат одобрил закон в первом чтении

    Депутаты Сената одобрили в первом чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, Законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Вместе с тем, законом предусматривается расширение сферы действия Закона РК «О Национальном архивном фонде и архивах» в области формирования, хранения и использования архивных документов, увеличение состава Национального архивного фонда с включением опытно-конструкторской, проектно-сметной и градостроительной документации, чертежей и текстовых записей к ним.

    Вводится норма, устанавливающая ограничение доступа к документам Национального архивного фонда и другим архивным документам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне физического лица, на срок семьдесят пять лет со дня создания указанных документов.

    Законом регламентируется порядок ведения и передачи документов на хранение в цифровой архив, являющийся совокупностью электронных архивных документов и электронных копий архивных документов, организованных и хранимых в электронной форме в порядке, определенном уполномоченным органом.

    Для обеспечения сохранности историко-культурного наследия Казахстана, закреплена норма по передаче в государственные архивы физическими и юридическими лицами обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета, включая софинансирование, и представляющих историко-культурную и научную ценность.

    Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются обеспечение сохранности Национального архивного фонда и историко-культурного наследия Казахстана, увеличение доли оцифрованных документов и защита сознания подрастающего поколения от противоправного контента.

