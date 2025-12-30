РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:03, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал Закон «О профилактике правонарушений» и поправки в КоАП

    Главой государства подписан Закон «О профилактике правонарушений», а также Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана подписал Закон «О профилактике правонарушений»
    Фото: Акорда

    Как сообщалось ранее, принятие нового Закона позволит выстроить сбалансированную систему взаимодействия и координации субъектов профилактики правонарушений, что будет способствовать снижению уровня преступности и повышению общественной безопасности, а также формированию более стабильной социальной среды.

    В рамках Закона предусмотрено объединение пяти действующих законодательных актов, что создает единый и более эффективный механизм профилактики правонарушений. Для граждан это означает повышение уровня общественной безопасности, а также расширение возможностей участия общества в предупреждении преступности.

    Одним из ключевых новшеств является расширение прав и обязанностей общественных помощников полиции. Они смогут участвовать в правовой пропаганде, профилактической работе в учебных заведениях и с отдельными гражданами, содействовать в розыске без вести пропавших лиц, а также обеспечивать охрану мест происшествий до прибытия сотрудников полиции.

    В целом пересмотрена система профилактики правонарушений, которая будет включать общие, индивидуальные и специальные меры, направленные на раннее выявление рисков и предупреждение противоправного поведения.

    Предусмотрены новеллы, ориентированные на адресную работу с лицами, склонными к нарушению закона. Четко определены компетенции государственных органов, усилены механизмы межведомственной координации, а также внедрены новые инструменты индивидуальной профилактики.

    Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

    Тексты Законов публикуются в печати.

