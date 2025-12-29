РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:38, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Димаш Кудайберген стал победителем чешского хит-парада 2025 года

    В 2025 году Димаш был представлен в ÓČKO CHART сразу с двумя работами — лирической композицией Love Is Not Over Yet и казахской песней Tau Ishinde, передает агентство Kazinform со ссылкой на DimashNews.

    Димаш Кудайберген стал победителем чешского хит-парада 2025 года
    Фото: DimashNews

    В 2024 году Димаш принял участие в торжественной церемонии вручения премии ÓČKO CHART в Чехии, где одержал победу за 2023 и 2024 годы с композициями Together и When I’ve Got You. С того времени его музыка регулярно представлена на чешском музыкальном телеканале Óčko, а сам артист остается одним из наиболее заметных участников хит-парада.

    По итогам голосования в 2025 году именно Love Is Not Over Yet получила наибольшее количество голосов слушателей и принесла Димашу победу в ÓČKO CHART 2025 года. Организаторы выразили надежду, что в будущем артист сможет лично получить награду в студии TV Óčko в Праге.

    Димаш обладает одной из самых активных и сплоченных фан-аудиторий в мире. Во время каждого участия артиста в хит-параде поклонники из разных стран объединяются, поддерживая инициативы чешских Dears. Благодаря этой поддержке был зафиксирован уникальный результат: Димаш стал единственным исполнителем в истории ÓČKO CHART, который с уверенным отрывом выигрывал все недели голосования подряд и остается непобежденным участником хит-парада.

    Маркетинговый директор TV Óčko Михал Кржижек, комментируя сотрудничество с артистом, отметил его профессионализм и личные качества.

    — У меня есть ощущение, что чем больше звезда, тем больше скромность. На ÓČKO это подтверждалось уже бесчисленное количество раз, — написал он в сообщении для чешских Dears.

    Ранее Димаш Кудайберген стал почетным профессором медицинского вуза.

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Музыка
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают