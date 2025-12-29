В 2024 году Димаш принял участие в торжественной церемонии вручения премии ÓČKO CHART в Чехии, где одержал победу за 2023 и 2024 годы с композициями Together и When I’ve Got You. С того времени его музыка регулярно представлена на чешском музыкальном телеканале Óčko, а сам артист остается одним из наиболее заметных участников хит-парада.

По итогам голосования в 2025 году именно Love Is Not Over Yet получила наибольшее количество голосов слушателей и принесла Димашу победу в ÓČKO CHART 2025 года. Организаторы выразили надежду, что в будущем артист сможет лично получить награду в студии TV Óčko в Праге.

Димаш обладает одной из самых активных и сплоченных фан-аудиторий в мире. Во время каждого участия артиста в хит-параде поклонники из разных стран объединяются, поддерживая инициативы чешских Dears. Благодаря этой поддержке был зафиксирован уникальный результат: Димаш стал единственным исполнителем в истории ÓČKO CHART, который с уверенным отрывом выигрывал все недели голосования подряд и остается непобежденным участником хит-парада.

Маркетинговый директор TV Óčko Михал Кржижек, комментируя сотрудничество с артистом, отметил его профессионализм и личные качества.

— У меня есть ощущение, что чем больше звезда, тем больше скромность. На ÓČKO это подтверждалось уже бесчисленное количество раз, — написал он в сообщении для чешских Dears.

