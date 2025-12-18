Димаш Кудайберген стал почетным профессором медицинского вуза
Всемирно известный певец, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген удостоен звания почетного профессора Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова, передает Kazinform.
Почетное звание Димашу Кудайбергену вручил ректор КазНМУ Марат Шоранов, отметив вклад артиста в развитие культуры, духовное воспитание молодежи и продвижение имиджа Казахстана на международной арене.
В ходе встречи со студентами Димаш Кудайберген поделился своей личной историей пути к мировому признанию, подчеркнув важность внутреннего содержания личности, ответственности и верности своим корням.
— Для меня важнее не столько талант и профессиональная квалификация человека, сколько его духовное богатство. Именно оно является фундаментом. Без него даже самые большие достижения теряют смысл, — отметил артист.
Обращаясь к студентам-медикам, Димаш подчеркнул особую миссию врачей и сложность выбранного ими пути:
— Медицина — это сфера, которая не прощает ошибок. Здесь всегда нужно учиться и работать над собой. Я считаю, что настоящие звезды — это врачи. Это люди, которые каждый день спасают человеческие жизни, — сказал Димаш Кудайберген.
Особенно теплым моментом встречи стало совместное музыкальное выступление Димаша Кудайбергена со студентами КазНМУ — участниками ансамбля национальных народных инструментов «Дала сазы». В их исполнении прозвучал кюй «Адай», объединивший сцену и зал.
Ранее Димаш Кудайберген был назначен глобальным послом доброй воли ООН.