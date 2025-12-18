Димаш Кудайберген стал почетным профессором медицинского вуза

Почетное звание Димашу Кудайбергену вручил ректор КазНМУ Марат Шоранов, отметив вклад артиста в развитие культуры, духовное воспитание молодежи и продвижение имиджа Казахстана на международной арене.

В ходе встречи со студентами Димаш Кудайберген поделился своей личной историей пути к мировому признанию, подчеркнув важность внутреннего содержания личности, ответственности и верности своим корням.

— Для меня важнее не столько талант и профессиональная квалификация человека, сколько его духовное богатство. Именно оно является фундаментом. Без него даже самые большие достижения теряют смысл, — отметил артист.

Обращаясь к студентам-медикам, Димаш подчеркнул особую миссию врачей и сложность выбранного ими пути:

— Медицина — это сфера, которая не прощает ошибок. Здесь всегда нужно учиться и работать над собой. Я считаю, что настоящие звезды — это врачи. Это люди, которые каждый день спасают человеческие жизни, — сказал Димаш Кудайберген.

Особенно теплым моментом встречи стало совместное музыкальное выступление Димаша Кудайбергена со студентами КазНМУ — участниками ансамбля национальных народных инструментов «Дала сазы». В их исполнении прозвучал кюй «Адай», объединивший сцену и зал.

Ранее Димаш Кудайберген был назначен глобальным послом доброй воли ООН.