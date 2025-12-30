РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:38, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Законопроект по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа разработает Правительство РК в 2026 году

    Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев представил проект плана законопроектных работ Правительства на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство
    Фото: primeminister.kz

    Проект плана подготовлен по предложениям госорганов и 31 октября текущего года одобрен на МВК по вопросам законопроектной деятельности.

    Проект предусматривает разработку 12 законопроектов, три из которых вытекают из поручений Главы государства.

    Первое — о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного имущества.

    Второе — о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа и сопутствующие ему поправки в КоАП.

    — Кроме вышесказанных законопроектов планом предусматривается внесение в Парламент самостоятельных законов о нефтегазохимической промышленности, об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий, о мобилизации и сопутствующих им законов, ежегодного «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы», а также законопроектов по вопросам совершенствования трудового законодательства, ОСМС и социального обеспечения, — сообщил Ерлан Сарсембаев.

    В целом в Парламент планируется внести пять законопроектов в первом полугодии и семь — во втором полугодии.

    Теги:
    Минюст Правительство РК Законопроекты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают