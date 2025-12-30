Законопроект по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа разработает Правительство РК в 2026 году
Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев представил проект плана законопроектных работ Правительства на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект плана подготовлен по предложениям госорганов и 31 октября текущего года одобрен на МВК по вопросам законопроектной деятельности.
Проект предусматривает разработку 12 законопроектов, три из которых вытекают из поручений Главы государства.
Первое — о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного имущества.
Второе — о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа и сопутствующие ему поправки в КоАП.
— Кроме вышесказанных законопроектов планом предусматривается внесение в Парламент самостоятельных законов о нефтегазохимической промышленности, об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий, о мобилизации и сопутствующих им законов, ежегодного «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы», а также законопроектов по вопросам совершенствования трудового законодательства, ОСМС и социального обеспечения, — сообщил Ерлан Сарсембаев.
В целом в Парламент планируется внести пять законопроектов в первом полугодии и семь — во втором полугодии.