Холдинг «Байтерек» официально преобразован в Национальный инвестиционный холдинг
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» завершило государственную перерегистрацию и продолжает деятельность под наименованием Акционерное общество «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».
— Перерегистрация является логическим продолжением структурной и содержательной трансформации Холдинга, направленной на реализацию проактивной инвестиционной политики и усиление роли холдинга «Байтерек» в обеспечении устойчивого экономического роста страны, — отмечается в сообщении.
В новом статусе Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» сосредотачивается на расширении инструментов привлечения инвестиций, сопровождении системообразующих проектов и концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития экономики.
Ключевой акцент будет сделан на поддержке проектов в обрабатывающей промышленности, инфраструктуре, агропромышленном комплексе и экспортоориентированных отраслях.
Трансформация Холдинга также предусматривает развитие механизмов проактивной работы с инвестиционными инициативами — от формирования инвестиционного портфеля до комплексного сопровождения проектов с участием государственных институтов развития, банков второго уровня и частных инвесторов.
Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» продолжит выполнять функции ключевого института развития, обеспечивая комплексную поддержку инвестиционных инициатив, инфраструктурных и индустриальных проектов, а также содействуя устойчивому экономическому росту страны.
Ранее в Правительстве был рассмотрен проект новой структуры холдинга «Байтерек».
Совет директоров холдинга утвердил обязательства по привлечению инвестиций.