Холдинг «Байтерек» официально преобразован в Национальный инвестиционный холдинг

— Перерегистрация является логическим продолжением структурной и содержательной трансформации Холдинга, направленной на реализацию проактивной инвестиционной политики и усиление роли холдинга «Байтерек» в обеспечении устойчивого экономического роста страны, — отмечается в сообщении.





В новом статусе Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» сосредотачивается на расширении инструментов привлечения инвестиций, сопровождении системообразующих проектов и концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития экономики.

Ключевой акцент будет сделан на поддержке проектов в обрабатывающей промышленности, инфраструктуре, агропромышленном комплексе и экспортоориентированных отраслях.



Трансформация Холдинга также предусматривает развитие механизмов проактивной работы с инвестиционными инициативами — от формирования инвестиционного портфеля до комплексного сопровождения проектов с участием государственных институтов развития, банков второго уровня и частных инвесторов.

Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» продолжит выполнять функции ключевого института развития, обеспечивая комплексную поддержку инвестиционных инициатив, инфраструктурных и индустриальных проектов, а также содействуя устойчивому экономическому росту страны.

Ранее в Правительстве был рассмотрен проект новой структуры холдинга «Байтерек».

Совет директоров холдинга утвердил обязательства по привлечению инвестиций.