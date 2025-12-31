РУ
    19:33, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Холдинг «Байтерек» официально преобразован в Национальный инвестиционный холдинг

    Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» завершило государственную перерегистрацию и продолжает деятельность под наименованием Акционерное общество «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».

    Холдинг «Байтерек»
    Фото: Холдинг «Байтерек»

    — Перерегистрация является логическим продолжением структурной и содержательной трансформации Холдинга, направленной на реализацию проактивной инвестиционной политики и усиление роли холдинга «Байтерек» в обеспечении устойчивого экономического роста страны, — отмечается в сообщении.

    В новом статусе Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» сосредотачивается на расширении инструментов привлечения инвестиций, сопровождении системообразующих проектов и концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития экономики. 

    Ключевой акцент будет сделан на поддержке проектов в обрабатывающей промышленности, инфраструктуре, агропромышленном комплексе и экспортоориентированных отраслях.

    Трансформация Холдинга также предусматривает развитие механизмов проактивной работы с инвестиционными инициативами — от формирования инвестиционного портфеля до комплексного сопровождения проектов с участием государственных институтов развития, банков второго уровня и частных инвесторов.

    Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» продолжит выполнять функции ключевого института развития, обеспечивая комплексную поддержку инвестиционных инициатив, инфраструктурных и индустриальных проектов, а также содействуя устойчивому экономическому росту страны.

    Ранее в Правительстве был рассмотрен проект новой структуры холдинга «Байтерек». 

    Совет директоров холдинга утвердил обязательства по привлечению инвестиций.

    Теги:
    Правительство РК НУХ "Байтерек" Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
