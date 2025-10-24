РУ
    10:16, 24 Октябрь 2025

    Как трансформируют холдинг «Байтерек»: в Правительстве рассмотрели проект новой структуры

    В Правительстве под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание, на котором рассмотрен проект новой структуры холдинга «Байтерек», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Фото: Правительство РК

    Цель трансформации — превратить холдинг в главного драйвера привлечения инвестиций и ключевой инструмент реализации политики проактивного экономического роста, направленной на удвоение ВВП Казахстана к 2029 году.

    Отличие новой политики экономического роста страны заключается в предметном подходе к инвестициям — через механизм «заказа на проекты», исходя из реальных потребностей государства.

    Главная роль в реализации этой модели отведена холдингу «Байтерек». В ближайшие четыре года государство будет ежегодно увеличивать капитализацию холдинга на 1 трлн тенге, а Байтерек — привлекать внешние займы на сумму до 8 трлн тенге в год для финансирования приоритетных проектов.

    Действующая структура «Байтерека» как управляющего холдинга будет трансформирована для соответствия масштабам и задачам новой инвестиционной миссии.

    Требуется усиление организационной модели, концентрация на инвестициях, отраслевой специализации и аналитике рынков.

    Проведенный анализ структуры экономики за последние 30 лет показал, что наибольшую добавленную стоимость формируют металлургия, машиностроение, химическая, АПК и пищевая промышленность.

    Они сохранятся в числе ключевых направлений. Дополнительно к ним добавятся торговля, финансы и строительный сектор.

    Таким образом, на основе этих ключевых секторов, где уже сосредоточен основной бизнес Казахстана, в инвестиционном холдинге будут сформированы семь Investment Board (инвестиционные службы). Именно они станут точками дальнейшего роста реального сектора экономики. Основными задачами инвестиционных служб станут выработка и непосредственное участие в организации новых проектов с потенциалом генерирования высокой добавленной стоимости в высокопроизводительных отраслях экономики. Также службы будут заниматься анализом заявок проектов бизнеса на предмет их соответствия задачам экономического роста.

    Основные векторы развития «Байтерека» в качестве инвестиционного холдинга:

    • региональная экспансия — укрепление позиций отечественных производителей и развитие межрегиональной торговли;
    • приграничная экспансия — экспорт инвестиционной деятельности совместно с казахстанским бизнесом;
    • секторальное развитие — расширение мандата холдинга для формирования доходов национальной экономики.

    — Будущее инвестиционных проектов — за экспортом. Мы уже видим эффект от поддержки аграрной отрасли: благодаря росту урожайности и инвестициям в сельское хозяйство все больше международных компаний обращают внимание на инвестиционный потенциал АПК и приходят со своими технологиями. «Байтерек» будет консолидировать бизнес для создания экосистемы экспортоориентированных предприятий, помогать им увеличивать сбыт, формировать цепочки добавленной стоимости и продвигать продукцию на внешние рынки, — отметил председатель правления холдинга Рустам Карагойшин.

    Для насыщения внутреннего рынка товарами широкого потребления, большая часть которых сегодня импортируется, запускается программа «Заказ на инвестиции».

    В ее рамках государство само определяет приоритетные проекты и регионы их размещения и предлагает их бизнесу.

    Программа уже сформирована в аграрном секторе, сейчас аналогичные подходы разрабатываются для бытовой химии, пищевой продукции и других направлений.

    Будет усилен Совет директоров за счет увеличения числа независимых членов — на эти позиции будут приглашены международные инвестиционные консультанты из ведущих отраслей и регионов мира. Это обеспечит прозрачность и объективность решений, комплексную оценку рисков и рассмотрение всех факторов, влияющих на успех проектов.

    Все необходимые процедуры по трансформации холдинга планируется завершить до конца текущего года, чтобы уже в начале следующего приступить к активной реализации программы проактивного экономического роста Казахстана.

    Ранее Правительство внесло изменения в План развития холдинга до 2033 года.

    Динара Жусупбекова
