Экоелку с казахской символикой возвели в Астане

Этот проект, ранее реализованный в столице и пользовавшийся большой популярностью у жителей города, в этом году был представлен в обновленном и более глубоком формате по просьбе горожан.

Фото: акимат Астаны

Проект объединил традиционные ремесла с современной креативной индустрией, продемонстрировав, что искусство, экологическое сознание и социальное единство могут переплетаться в одном целом.

По словам организаторов, главная цель инициативы — адаптация национальных ценностей к современному городскому пространству.

— Проект экоелки в стиле құрақ-көрпе вернулся в город по просьбе жителей. Впервые он был реализован в 2020 году. На этот раз для нас было важно не просто повторить идею, а обновить ее и дополнить новым контентом. В этом году проект был вдохновлен Годом рабочих профессий и годом лошади, символом уважения к труду, движения, силы и живой связи с традициями. Все текстильные игрушки для елки созданы с нуля руками горожан — от детей до представителей старшего поколения, — рассказала организатор проекта Рахима Мукушева.

В создании экоелки и текстильных игрушек приняли участие более 50 волонтеров трех поколений — бабушек, мам, дочерей и внуков.

Фото: акимат Астаны

Всего за два дня с нуля было изготовлено более 100 игрушек, которые заполнили символический «сундук добра».

Эти изделия стали неотъемлемой частью большого арт-объекта, который порадует жителей и гостей столицы.

Проект реализуется в рамках Года рабочих профессий в Казахстане и определяет значение труда, ремесленных навыков и профессий, передаваемых из поколения в поколение. Он также показывает, что рукоделие может стать прочной основой для культурных инициатив и творческой экономики.

