Мажилис согласился с поправками Сената в Строительный кодекс РК

Как отметил депутат Мурат Абенов, Строительный кодекс рассматривался в Парламенте почти два года.

— Если говорить о текущем годе, его можно назвать одним из самых важных законов, поскольку он касается всего общества. Закон был всесторонне обсужден. Мы консультировались с различными государственными органами, организациями, ассоциациями и представителями бизнеса. Было внесено более 2 200 предложений. В целом 60–70% норм были изменены, — сказал мажилисмен.

Фото: Мажилис РК

Депутат подчеркнул, что главная цель закона — защита прав граждан. В нем также предусмотрены вопросы безопасности и комфортности городской среды.