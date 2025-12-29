РУ
    10:15, 29 Декабрь 2025

    Мажилис согласился с поправками Сената в Строительный кодекс РК

    Депутаты Мажилиса согласились с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом в Строительный кодекс РК и сопутствующий ему законопроект, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис принял в работу законопроект о банках и банковской деятельности
    Фото: Мажилис

    Как отметил депутат Мурат Абенов, Строительный кодекс рассматривался в Парламенте почти два года.

    — Если говорить о текущем годе, его можно назвать одним из самых важных законов, поскольку он касается всего общества. Закон был всесторонне обсужден. Мы консультировались с различными государственными органами, организациями, ассоциациями и представителями бизнеса. Было внесено более 2 200 предложений. В целом 60–70% норм были изменены, — сказал мажилисмен.

    Депутат Мажилиса
    Фото: Мажилис РК

    Депутат подчеркнул, что главная цель закона — защита прав граждан. В нем также предусмотрены вопросы безопасности и комфортности городской среды.

    — Глава государства также давал поручения в этом направлении. Поэтому депутаты во многих случаях советовались с обществом и в первую очередь уделяли внимание качеству. Все нормы были направлены на рассмотрение. Сенат их рассмотрел, мы провели всестороннее обсуждение и детально проработали ряд вопросов. Сенат внес 27 предложений по основному закону и два — по сопутствующему. В целом мы расцениваем эти предложения как уточняющие и направленные на улучшение закона, — добавил Мурат Абенов.

