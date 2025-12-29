Мажилис согласился с поправками Сената в Строительный кодекс РК
Депутаты Мажилиса согласились с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом в Строительный кодекс РК и сопутствующий ему законопроект, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил депутат Мурат Абенов, Строительный кодекс рассматривался в Парламенте почти два года.
— Если говорить о текущем годе, его можно назвать одним из самых важных законов, поскольку он касается всего общества. Закон был всесторонне обсужден. Мы консультировались с различными государственными органами, организациями, ассоциациями и представителями бизнеса. Было внесено более 2 200 предложений. В целом 60–70% норм были изменены, — сказал мажилисмен.
Депутат подчеркнул, что главная цель закона — защита прав граждан. В нем также предусмотрены вопросы безопасности и комфортности городской среды.
— Глава государства также давал поручения в этом направлении. Поэтому депутаты во многих случаях советовались с обществом и в первую очередь уделяли внимание качеству. Все нормы были направлены на рассмотрение. Сенат их рассмотрел, мы провели всестороннее обсуждение и детально проработали ряд вопросов. Сенат внес 27 предложений по основному закону и два — по сопутствующему. В целом мы расцениваем эти предложения как уточняющие и направленные на улучшение закона, — добавил Мурат Абенов.