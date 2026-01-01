РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:45, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новогоднее поздравление Президента Казахстана — прямая трансляция

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с официальным новогодним обращением ко всем гражданам страны, передает агентство Kazinform. 

    Новогоднее поздравление Президента Казахстана — прямая трансляция
    Фото: Kazinform

    Прямую трансляцию ведут телеканалы Jibek Joly и Silk Way.  В эти же минуты обращение Президента Казахстана можно услышать в прямом эфире радио Jibek Joly. 

    Также в общественных пространствах по всей стране установлены LED-экраны, что позволяет увидеть и услышать поздравление не только у телеэкранов и радио, но и в местах массового пребывания людей. 

    Махаббат Сыздыкова
