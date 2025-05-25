Последний звонок, новый аким и золотые рекорды - главные события недели в Казахстане

Политика

Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Будапеште. Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Товарооборот между двумя странами достиг почти 200 миллионов долларов.

Фото: Акорда

— Сегодняшняя встреча особенно символична, ведь проходит в самом сердце Европы. Это — подтверждение нашей крепкой дружбы, общих исторических корней, традиций и культурных ценностей, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

В условиях глобальной нестабильности сотрудничество в рамках ОТГ приобретает особую значимость. Президент призвал использовать потенциал организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других ресурсов. Среди перспективных направлений Глава государства выделил цифровизацию и IT-технологии, отметив начало строительства подводного оптоволоконного кабеля через Каспийское море. Кроме того, Казахстан планирует открыть постоянное представительство при Организации тюркских государств.

По итогам саммита приняты Будапештская декларация, совместное заявление по Афганистану и решение о присоединении Узбекистана к Фонду тюркской культуры и наследия.

Фото: Акорда

Вернувшись из зарубежной поездки, Президент Казахстана провел встречу с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым. По информации спецслужб, предотвращен ущерб госбюджету на 1,6 трлн тенге.

Фото: Акорда

На встрече с Уполномоченной по правам ребенка Динарой Закиевой Глава государства поручил проработать дополнительные меры по расширению и поддержке инклюзивного образования в стране.

Президент Казахстана назначил нового акима Алматы, поставив точку в обсуждении предполагаемых кандидатов. Дархан Сатыбалды обещает выстраивать работу на основе открытого диалога с жителями. Он заявил, что будет лично выезжать в районы — не по заранее составленным маршрутам. 51-летний управленец нацелен модернизировать коммунальную инфраструктуру, упростить административные процедуры, развивать индустриальные зон и улучшить сферу здравоохранения.

Законодательство

В Казахстане изменили правила распределения жилья. Теперь за этот процесс отвечает «Отбасы банк», а не акиматы. Все очередники из системы Kezekte.kz будут перенесены в базу банка. Жилье будут распределять не по социальным категориям, а по дате постановки в очередь и уровню дохода.

Мажилис одобрил поправки в систему обязательного социального медицинского страхования и направил законопроект в Сенат. Сохраняется доступ к базовой первичной медико-санитарной помощи и лечению социально значимых заболеваний независимо от статуса застрахованности. Упрощается система финансирования, снижается порог дохода для расчета отчислений — с 50 до 20-кратного МЗП, для работодателей — до 40-кратного. При этом статус застрахованного будет сохраняться до шести месяцев после прекращения выплат, если они производились непрерывно не менее пяти лет.

Коллаж: Midjourney/Dall-e/Kazinform

Налоги с блогеров-должников теперь будут взыскивать в принудительном порядке. Уведомления получили 850 инфлюенсеров, но менее половины из них погасили задолженность. Только 360 человек добровольно задекларировали доходы на 10,5 млрд тенге.

Взятки, расследование, суды

В Астане завершилось разбирательство по делу о хищении средств, выделенных на организацию Форума межрегионального сотрудничества.

Фото: primeminister.kz

Бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова осудили на три года и лишили госнаград за присвоение 1 миллиарда тенге.

Ляззат Коккозова, проходившая по делу, приговорена к пяти годам по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Фото: кадр из видео

Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова в Шымкенте оказался в эпицентре крупного коррупционного скандала. В числе обвиняемых — исполняющий обязанности ректора Кайрат Нурманбетов, руководители финансового и административного департаментов, представители подрядных организаций. По версии следствия, свыше 250 миллионов тенге было выведено через фиктивные договоры и потрачено на покупку люксовых автомобилей и элитной недвижимости. Уголовное дело передано в суд.



Обвинительный приговор вынесен бывшему и.о. руководителя департамента экологии Жамбылской области Темиру Смагулову за получение взятки в 300 тысяч тенге за положительный отчет о металлургическом заводе. Взяткополучатель должен выплатить штраф в 9 миллионов тенге, а двое других фигурантов — по 7,5 миллиона тенге каждый.



Начальник Западного регионального управления военных расследований МВД РК Мухит Джаугашев приговорен к 9 годам лишения свободы за получение взятки. Старший следователь следственной группы того же управления Асхат Садуакасов, проведет за колючей проволокой 8 лет.



На 8 лет лишения свободы приговорили директора одной из школ Шымкента и главного бухгалтера. Более двух лет они завышали зарплаты сотрудникам, а затем обналичивали и присваивали «излишки». Сумма ущерба составила 71 миллион тенге.

- Так много не воровали нигде в мире, — заявил мажилисмен Марат Башимов, комментируя масштабы коррупции в Казахстане.

Он предложил радикальную меру: изымать имущество не только у самих коррупционеров, но и у их родственников, если доказана связь с незаконно нажитым капиталом.

Фото: facebook

Тем временем режиссер Ермек Турсунов заявил, что покидает Казахстан из-за давления и угроз в свой адрес. Известный кинематографист пояснил, что принял это решение по соображениям безопасности. В Антикоре подтвердили, что расследование действительно ведется, но касается оно не самого Турсунова, а бывшего руководства киностудии «Казахфильм».



В Талдыкоргане продолжается суд по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. На этой неделе допрошен девятый подозреваемый — Дидар Калиахмет. Он пояснил, как оказался у магазина «Камажай» в ту ночь и уверял, что никого не бил, участия в драке не принимал и не видел, у кого был нож, а также кто нанес смертельное ранение Шерзату.

В суде показали видео очной ставки между покойным Нурганатом Гаипбаевым, дядей Шерзата Болата, и подсудимым Нуркиясом Илясовым.

Фото: кадр из видеотрансляции

Свои показания дал один из главных обвиняемых Абзал Шынасыл. По материалам дела, именно он трижды ударил Нурганата Гаипбаева ножом в бедро.

К дисциплинарной ответственности привлечены технические сотрудники суда. Из-за их ошибки в сети появилось видео с лицами подсудимых. Кроме того, в социальных сетях распространили аудиозаписи с двусмысленным разговором неизвестных, сделанные, предположительно, в перерыве основного судебного разбирательства.



Государственные обвинители огласили результаты судебно-медицинской экспертизы. Непосредственной причиной смерти названо проникающее ранение в левую грудную полость. Ранение было смертельным, спасти Шерзата было невозможно.

Фото: t.me/yyedilov

В суд Астаны поступило дело бывшего дипломата Сакена Мамаша. Год назад его имя оказалось в центре громкого скандала. В СМИ появилась информация, что дипломат систематически избивал свою супругу. После внутренней проверки Министерство иностранных дел отозвало Мамаша из командировки. В Казахстан вернулась и его жена Карина, которая заявила, что насилие продолжалось 10 лет. Когда ситуация стала угрожающей, женщину с детьми поместили в столичный кризисный центр. Судебное заседание назначено на 29 мая. Экс-дипломату грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: instagram.com/anvar_shalekenov

Тело 61-летней Акмарал Мукановой, погибшей в зоне вылета аэропорта Шарм-эль-Шейха после падения на нее рекламного щита, решено доставить на родину за счет страховой компании. Как сообщили в МИДе, вопрос с моральной компенсацией также решен. Две другие гражданки Казахстана, получившие травмы, вернулись домой. Казахстан намерен участвовать в расследовании трагедии. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Акмарал Муканова долгое время работала в отделе кадров правоохранительных органов Актобе, вышла на пенсию в звании подполковника. Последние годы жила в Астане с единственным 22-летним сыном.



Ядовитые выбросы

Химический запах и густой смог не на шутку встревожили жителей Усть-Каменогорска. Люди жаловались на кашель, насморк, головокружение и затрудненное дыхание. В одном из микрорайонов школьников даже перевели на дистанционное обучение. По данным департамента экологии по ВКО, на территории АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» был зафиксирован разовый выброс хлора с превышением предельно допустимой концентрации на границе санитарно-защитной зоны.

В то же время независимые лаборатории, проводившие замеры воздуха, опасных отклонений не выявили. Показатели, по их словам, в пределах нормы. Проверка на предприятии продолжается.

Экологическую тревогу бьют жители поселка в Павлодарской области из-за массовой гибели рыбы в водохранилище рядом с Экибастузской ГРЭС-2.

Какой регион Казахстана сегодня лидирует по водопотреблению и какие агропроекты запустят — читайте в материалах корреспондентов Kazinform.

Школы Казахстана оказались в центре внимания после проверок санитарного состояния. Результаты — тревожные. По данным Минздрава, системные нарушения выявлены по всей стране. Учебные заведения работают в аварийных зданиях, перегружены учениками, не обеспечены необходимыми санитарными условиями и зачастую не имеют санитарно-эпидемиологических заключений. Сумма наложенных штрафов превысила 12 миллионов тенге.

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

На этом фоне с нового учебного года в стране вводится единый стандарт школьного питания. В меню станет меньше соли, сахара и жиров, больше овощей и фруктов. Исключаются ненатуральные продукты. Вместо сладких напитков — вода, молоко, фруктовые чаи, компоты. Для детей с особыми диетическими потребностями предусмотрены отдельные рекомендации.

Состояние здоровья учащихся тоже вызывает обеспокоенность. Как сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, казахстанские дети чаще всего страдают от проблем с пищеварением, дыханием, зрением и зубами.

В Минздраве сейчас пересматривают цены на лекарства. Их планируют снизить примерно на 19%, а в аптеках — до 30%.

Цифровизация и IT-прорывы

В Казахстан доставили самый мощный в Центральной Азии суперкомпьютер. Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200. Его установят в новом дата-центре МЦРИАП. Ресурсы суперкомпьютера будут открыты для всех желающих. Стартапы смогут использовать его для обучения нейросетей, университеты — для фундаментальных и прикладных исследований, а научные центры и компании — для внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Фото: alfa.kz

Astana Hub и Парк инновационных технологий объединят в единый кластер. Законопроект направлен на улучшение условий для стартапов и расширение мер поддержки. Предусмотрено создание общего правового поля, внедрение прозрачных процедур отбора при софинансировании венчурных фондов, а также запуск системы «Единое окно» для удобного доступа к господдержке.

Цифровой проект из Казахстана — «Ситуационно-аналитический комплекс» — вошел в пятерку финалистов международного конкурса WSIS Prizes, который отмечает лучшие мировые практики в области информационно-коммуникационных технологий. IT-проект представляет инновационную цифровую платформу для анализа, мониторинга и оперативного управления данными в государственном секторе в режиме реального времени.

Жители Астаны теперь могут в реальном времени следить за передвижением скорой помощи — через онлайн приложение. Сервис запущен в пилотном режиме для снижения нагрузки на диспетчеров. В случае успеха проект планируют расширить на все экстренные вызовы в Казахстане.

Культура — душа нации



21 мая в Казахстане отметили День работников культуры и искусства. Более 58 тысяч специалистов — от актеров и писателей до библиотекарей и реставраторов — ежедневно работают над тем, чтобы сохранить историческую память, развивать искусство и передавать культурные ценности будущим поколениям.

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды деятелям культуры и скусства, присвоил звание академических двум театрам и филармонии и заявил о запуске единой цифровой платформы, которая объединит историко-культурное наследие стран Центральной Азии.



В стране действуют почти 4 тысячи библиотек, 275 музеев, 57 театров, а также десятки концертных организаций, кинотеатров и цирков. В цифровом формате доступно свыше 2,5 млн уникальных документов. Вклад в укрепление культурного имиджа вносят молодые таланты. 255 казахстанцев стали лауреатами престижных конкурсов в 17 странах мира.



Прощай, школа

Нарядные школьники с выпусными лентами и последний школьный вальс — 23 мая стал особенным днем для 217 тысяч казахстанских выпускников. Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил школьников страны с завершением учебного года.

Чтобы сохранить праздничную атмосферу, сотрудники МЧС решили не включать сирены, хотя их запуск был анонсирован заранее. Полиция перешла на усиленный режим несения службы.

Претендентов на знак «Алтын белгі» по-прежнему — около 5% от общего числа выпускников. Торжественное вручение аттестатов запланировано на 18–20 июня. С 29 мая по 16 июня одиннадцатиклассники будут сдавать итоговые экзамены. Некоторые выпускники уже сдали ЕНТ и теперь ждут результатов на грант.

Фото: управление образования Туркестанской области

Пока единственным школьником, набравшим максимум — 140 баллов, остается выпускник сельской школы из Туркестанской области.

Национальное тестирование завершится 1 июня.

Чем будут заняты остальные дети и подростки на летних каникулах, рассказали в Министерстве туризма и спорта.

О том, что цели достижимы, когда за ними стоит труд и стремление доказали — выпускница из села Акжунус Атахан и юный шахматист Эдгар Мамедов. Акжунус получила 36 предложений о поступлении от ведущих университетов мира. А в истории казахстанского спорта теперь есть новое имя — 14-летний Эдгар Мамедов из Актау. Он установил национальный рекорд и вошел в число самых молодых гроссмейстеров мира.



Среди ярких спортивных событий недели — уверенная победа теннисистки Елены Рыбакиной в финале престижного турнира в Страсбурге. Призовые составили 142 610 евро.

Александр Бублик, выигравший «челленджер» в Турине, поднялся сразу на 25 позиций мирового рейтинга после завоевания титула.

Фото: Дирекция развития спорта РК

Впечатляющим стал триумф казахстанских боксеров на молодежном чемпионате Азии. В общем зачете они завоевали 22 золотые медали. Прославилась и женская сборная, впервые в истории одержавшая 12 золотых побед.

За последние пять лет Казахстан совершил заметный прорыв в спорте. Рекордными оказались результаты спортсменов в спортивной гимнастике, вольной борьбе, фристайле, фигурном катании и параспорте.



На стыке шоу-бизнеса и спорта

Дженнифер Лопес неожиданно ворвалась в повестку казахстанского футбола. Второе сольное выступление, запланированное на 10 августа в Алматы, совпадает с периодом обязательной подготовки арены к еврокубковым матчам согласно регламенту УЕФА. В футбольном клубе «Кайрат» выразили удивление по поводу анонса, сделанного без предварительного согласования.

Фото: instagram.com/jlo

Организаторы шоу обещают, что приезд Джей Ло станет событием не только культурным, но и экономическим. Только один концерт 1 августа на Astana Arena, по их оценкам, может пополнить бюджет на 400 миллионов тенге. В ожидании компромисса затаили дыхание и поклонники американской поп-дивы, и армия футбольных болельщиков.