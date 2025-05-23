16:04, 23 Май 2025 | GMT +5
На 1,6 трлн тенге предотвращен ущерб госбюджету
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент заслушал отчет об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.
Безопасность государства
- за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования,
- пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму,
- закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам,
- обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.
Борьба с преступностью
- пресечена деятельность 13 криминальных групп, задержаны 142 их участника, арестованы 40 лиц,
- изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат и 4586 боеприпасов,
ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков,
- а также 13 международных и 12 региональных каналов их транспортировки,
изъято более 3,2 тонны наркотиков и 7,5 тонны прекурсоров.
Коррупция
- пресечена коррупционная и иная противоправная деятельность 15 должностных лиц государственных и правоохранительных органов,
- предотвращён ущерб госбюджету на 1,6 трлн тенге, 220 млрд из которых возмещены в госбюджет.
Граница и кибербезопасность
- задержано более 16 тысяч правонарушителей, выдворены за пределы страны 3025 лиц,
пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов,
- не допущено незаконное перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге,
- отражено свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.
Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.