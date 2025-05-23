На 1,6 трлн тенге предотвращен ущерб госбюджету

Президент заслушал отчет об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.

Безопасность государства

за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования,

пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму,

закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам,

обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.

Борьба с преступностью

пресечена деятельность 13 криминальных групп, задержаны 142 их участника, арестованы 40 лиц,

изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат и 4586 боеприпасов,

ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков,

ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков, а также 13 международных и 12 региональных каналов их транспортировки,

изъято более 3,2 тонны наркотиков и 7,5 тонны прекурсоров.

Коррупция

пресечена коррупционная и иная противоправная деятельность 15 должностных лиц государственных и правоохранительных органов,

предотвращён ущерб госбюджету на 1,6 трлн тенге, 220 млрд из которых возмещены в госбюджет.

Граница и кибербезопасность

задержано более 16 тысяч правонарушителей, выдворены за пределы страны 3025 лиц,

пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов,

пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов, не допущено незаконное перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге,

отражено свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.

Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.