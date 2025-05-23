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    16:04, 23 Май 2025 | GMT +5

    На 1,6 трлн тенге предотвращен ущерб госбюджету

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Президент заслушал отчет об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.

    Безопасность государства

    • за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования,
    • пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму,
    • закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам,
    • обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.

    Борьба с преступностью

    • пресечена деятельность 13 криминальных групп, задержаны 142 их участника, арестованы 40 лиц,
    • изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат и 4586 боеприпасов,
      ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков, 
    • а также 13 международных и 12 региональных каналов их транспортировки,
      изъято более 3,2 тонны наркотиков и 7,5 тонны прекурсоров.

    Коррупция

    • пресечена коррупционная и иная противоправная деятельность 15 должностных лиц государственных и правоохранительных органов,
    • предотвращён ущерб госбюджету на 1,6 трлн тенге, 220 млрд из которых возмещены в госбюджет.

    Граница и кибербезопасность

    • задержано более 16 тысяч правонарушителей, выдворены за пределы страны 3025 лиц,
      пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов, 
    • не допущено незаконное перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге,
    • отражено свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.

    Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

    Теги:
    Акорда Президент
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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