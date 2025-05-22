Двух военнослужащих осудили за получение взяток в Актюбинской области

Дело рассматривалось в военном суде Актюбинского гарнизона. Подсудимый Мухит Джаугашев родился в посёлке Отар Кордайского района Жамбылской области, имеет высшее образование, занимал должность начальника Западного регионального управления военных расследований МВД РК. Подсудимый Асхат Садуакасов — уроженец города Талдыкоргана, женат, имеет высшее образование, ранее не судим. Работал старшим следователем следственной группы того же управления.

— Мухит Джаугашев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3, пунктами 1 и 2 статьи 366 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в судейском корпусе, в местных органах самоуправления, в Национальном банке, финансовой сфере, государственных и квазигосударственных организациях. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также он лишается воинского звания полковника. Асхат Садуакасов признан виновным по тем же статьям и приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности и лишением звания старшего лейтенанта юстиции, — заявила судья военного суда Актюбинского гарнизона Айдана Мамбетказиева.

Согласно решению суда, оба осуждённых обязаны выплатить в Фонд компенсации потерпевшим по 20 МРП (73 840 тенге). Также, как отметила судья, 700 тысяч тенге, представленные потерпевшим, должны быть возвращены ему после вступления приговора в законную силу.