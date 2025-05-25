Новый аким Алматы обозначил ключевые задачи и пообещал быть ближе к людям
Новый аким Алматы Дархан Сатыбалды пообещал регулярно выходить в районы, где живёт настоящий город— не на заранее подготовленные маршруты, во дворы, школы, рынки и улицы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе своего выступления во время заседания маслихата он выразил благодарность Главе государства за предоставленное доверие.
— Алматы — это не только крупнейший мегаполис страны, но и культурный, экономический, научный и образовательный центр. Это город с богатой историей, особым духом и большими возможностями. Вместе с тем, город сталкивается с рядом вызовов. Это прежде всего, экологические проблемы, транспортная загруженность, вопросы качественного и стабильного водоснабжения, износ инженерных сетей, точечная застройка, — сказал он.
Аким добавил, что его работа будет основываться на следующих ключевых приоритетах.
1. Развитие транспортной системы и улучшение экологии
Развитие общественного транспорта останется одним из приоритетных направлений деятельности акимата.
Для решения вопросов с ежедневными пробками, перегрузкой дорог, загрязнением атмосферного воздуха будут обеспечены закуп современных и экологичных автобусов, расширение автобусной и троллейбусной сети, оптимизация маршрутов и сокращение интервалов движения. Также будет проводиться активное строительство метрополитена и расширение линий BRT.
— Алматы должен стать экологически устойчивым мегаполисом. Для этого будет обеспечено качественное озеленение, развитие общественных пространств, поддержка инициативы по раздельному сбору мусора и утилизации, по энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов, внедрение стимулов для перехода на электромобили и экологически чистые технологии, — говорится в его докладе.
2. Комфорт и безопасность жителей
Комфортная городская среда начинается с базовой инфраструктуры. Будет проведена системная модернизация коммунальных сетей — водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Уделено особое внимание сейсмической безопасности жилого фонда и общественных зданий.
Благоустройство районов, обновление дворов, уличного освещения, тротуаров, доступной среды для маломобильных групп населения — это всё будет не просто обещанием, а планом с конкретными сроками и результатами.
3. Устойчивое развитие экономики и поддержка предпринимательства
Алматы — это город инициативных и предприимчивых людей. Будет поддержан малый и средний бизнес через новые финансовые инструменты, упрощенные административные процедуры и развитие индустриальных зон.
Город станет площадкой для развития IT-сферы, стартапов, креативных индустрий, туристических и образовательных услуг.
— Мы создадим эффективную систему диалога бизнеса и местных исполнительных органов для оперативного решения проблем, — уточняется в докладе.
4. Доступное и качественное образование, здравоохранение и социальная защита
Качественные услуги должны быть доступны вне зависимости от места проживания. Будут строиться новые школы и детские сады в активно растущих районах, модернизироваться действующие учебные заведения, внедряться цифровые образовательные технологии.
Здравоохранение будет усилено через обновление поликлиник, строительство новых медицинских пунктов в отдалённых микрорайонах, цифровизацию услуг и доступ к узким специалистам.
Особое внимание будет уделено социальной поддержке уязвимых слоёв населения — многодетным, пожилым, лицам с инвалидностью. Город будет внимателен к каждому.
5. Открытость, диалог и подотчетность
Одним из главных принципов, по его словам, в управлении станет открытость местных исполнительных органов и постоянный диалог с жителями. В условиях стремительно развивающегося мегаполиса только через обратную связь, доверие и участие граждан можно выстраивать устойчивую и справедливую городскую политику.
— Поэтому я буду регулярно выходить в районы — не на заранее подготовленные маршруты, а во дворы, школы, рынки и улицы, туда, где живёт настоящий Алматы. Я обязуюсь обеспечить реализацию концепции «Слышащего государства» путем регулярного диалога с жителями и прозрачности принимаемых решений в развитии города, — добавил аким.
Напомним, сегодня Указом Главы государства Дархан Сатыбалды назначен акимом города Алматы.
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