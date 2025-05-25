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    18:44, 24 Май 2025 | GMT +5

    Новый аким Алматы обозначил ключевые задачи и пообещал быть ближе к людям

    Новый аким Алматы Дархан Сатыбалды пообещал регулярно выходить в районы, где живёт настоящий город— не на заранее подготовленные маршруты, во дворы, школы, рынки и улицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дархан Сатыбалды
    Фото: акимат Алматы

    В ходе своего выступления во время заседания маслихата он выразил благодарность Главе государства за предоставленное доверие.

    — Алматы — это не только крупнейший мегаполис страны, но и культурный, экономический, научный и образовательный центр. Это город с богатой историей, особым духом и большими возможностями. Вместе с тем, город сталкивается с рядом вызовов. Это прежде всего, экологические проблемы, транспортная загруженность, вопросы качественного и стабильного водоснабжения, износ инженерных сетей, точечная застройка, — сказал он.

    Аким добавил, что его работа будет основываться на следующих ключевых приоритетах.

    1. Развитие транспортной системы и улучшение экологии

    Развитие общественного транспорта останется одним из приоритетных направлений деятельности акимата.

    Для решения вопросов с ежедневными пробками, перегрузкой дорог, загрязнением атмосферного воздуха будут обеспечены закуп современных и экологичных автобусов, расширение автобусной и троллейбусной сети, оптимизация маршрутов и сокращение интервалов движения. Также будет проводиться активное строительство метрополитена и расширение линий BRT.

    — Алматы должен стать экологически устойчивым мегаполисом. Для этого будет обеспечено качественное озеленение, развитие общественных пространств, поддержка инициативы по раздельному сбору мусора и утилизации, по энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов, внедрение стимулов для перехода на электромобили и экологически чистые технологии, — говорится в его докладе.

    2. Комфорт и безопасность жителей

    Комфортная городская среда начинается с базовой инфраструктуры. Будет проведена системная модернизация коммунальных сетей — водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Уделено особое внимание сейсмической безопасности жилого фонда и общественных зданий.

    Благоустройство районов, обновление дворов, уличного освещения, тротуаров, доступной среды для маломобильных групп населения — это всё будет не просто обещанием, а планом с конкретными сроками и результатами.

    3. Устойчивое развитие экономики и поддержка предпринимательства

    Алматы — это город инициативных и предприимчивых людей. Будет поддержан малый и средний бизнес через новые финансовые инструменты, упрощенные административные процедуры и развитие индустриальных зон.

    Город станет площадкой для развития IT-сферы, стартапов, креативных индустрий, туристических и образовательных услуг.

    — Мы создадим эффективную систему диалога бизнеса и местных исполнительных органов для оперативного решения проблем, — уточняется в докладе.

    4. Доступное и качественное образование, здравоохранение и социальная защита

    Качественные услуги должны быть доступны вне зависимости от места проживания. Будут строиться новые школы и детские сады в активно растущих районах, модернизироваться действующие учебные заведения, внедряться цифровые образовательные технологии.

    Здравоохранение будет усилено через обновление поликлиник, строительство новых медицинских пунктов в отдалённых микрорайонах, цифровизацию услуг и доступ к узким специалистам.

    Особое внимание будет уделено социальной поддержке уязвимых слоёв населения — многодетным, пожилым, лицам с инвалидностью. Город будет внимателен к каждому.

    5. Открытость, диалог и подотчетность

    Одним из главных принципов, по его словам, в управлении станет открытость местных исполнительных органов и постоянный диалог с жителями. В условиях стремительно развивающегося мегаполиса только через обратную связь, доверие и участие граждан можно выстраивать устойчивую и справедливую городскую политику.

    — Поэтому я буду регулярно выходить в районы — не на заранее подготовленные маршруты, а во дворы, школы, рынки и улицы, туда, где живёт настоящий Алматы. Я обязуюсь обеспечить реализацию концепции «Слышащего государства» путем регулярного диалога с жителями и прозрачности принимаемых решений в развитии города, — добавил аким.

    Напомним, сегодня Указом Главы государства Дархан Сатыбалды назначен акимом города Алматы. 

    Что известно о новом акиме Алматы — читайте здесь.

    Теги:
    Дархан Сатыбалды Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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