Что известно о новом акиме Алматы

Дархану Сатыбалды 51 год, он родом из села Абай Туркестанской области. Вырос в многодетной семье и — как сам подчеркивал ранее — единственный из шестерых братьев, кто пошёл на госслужбу. Женат, воспитывает четверых детей. Владеет казахским, узбекским, русским и английским языками.

Образование получил в Акмолинском сельскохозяйственном институте им. Сейфуллина и Казахском гуманитарно-юридическом университете.

В разное время работал в Министерстве финансов, Управлении делами Президента, Комитете национальной безопасности, Канцелярии Премьер-министра, а также возглавлял Шымкент и представлял Казахстан в Узбекистане в качестве посла.

Особенно запомнился своей работой в Туркестанской области, куда его назначили в 2022 году. Регион под его руководством показал стабильный рост: валовый региональный продукт увеличился в 1,4 раза, бюджет превысил 1,5 трлн тенге, а объём привлечённых инвестиций стал рекордным. В числе заметных проектов — масштабная модернизация Кентауской ТЭЦ, построенной ещё в 1934 году.

После этого в 2025 году он был назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента, где курировал вопросы регионального развития. Теперь Дархан Сатыбалды возвращается к управлению на местах — в Алматы, где продолжит работу, начатую Ерболатом Досаевым.

За свои заслуги он награждён орденами «Құрмет» и «Парасат», медалью «Ерен еңбегі үшін» и имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Напомним, Указом Президента Ерболат Досаев был освобожден от должности акима г.Алматы.

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