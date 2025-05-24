Чем запомнился Ерболат Досаев на посту акима Алматы

Указом Главы государства Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы в конце января 2022 года, вскоре после трагических январских событий. Он сменил на этом посту Бакытжана Сагинтаева, возглавлявшего мегаполис два с половиной года.

Январские события и реконструкция зданий

Спустя несколько дней после вступления в должность акима Алматы Ерболат Досаев обозначил ключевые задачи по восстановлению города после январских событий 2022 года. Приоритетами стали ремонт инфраструктуры, зданий госорганов, правоохранительных и специальных структур, восстановление системы видеонаблюдения и поддержка пострадавших предпринимателей.

К концу того же года, по словам Досаева, разрушенная инфраструктура была полностью восстановлена, а экономика вышла на траекторию устойчивого роста.

Алматинский офис телерадиокомпании «Qazaqstan» и резиденция Президента РК после обследования были снесены, а здание акимата отреставрировали лишь в октябре 2023 года. Реконструкция началась в феврале 2022 года. Пожар повредил 80% здания, огонь охватил шесть этажей и четыре павильона, а подвалы пострадали от воды и мародерства.

Встречи с населением

Ерболат Досаев на посту акима Алматы запомнился регулярными встречами с горожанами. В 2022 году он провел по одной встрече в квартал в каждом из восьми районов города — всего 24 встречи. В 2023 году их количество выросло до 32. В четвертом квартале 2023 года формат изменился: Досаев стал проводить выездные встречи прямо в районах.

Перекрытие магистральных улиц из-за ремонта

Лето 2023 года для алматинцев запомнится надолго - в городе провели масштабные дорожно-ремонтные работы. Дорожники частично перекрывали главные магистральные улицы - проспекты Абая и Аль-Фараби, из-за чего образовались огромные пробки. В акимате сообщили, что впервые ремонт на указанных улицах сделали с применением новых технологий.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В составе асфальтобетонов использовали полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет. Всего средним ремонтом были охвачены 230 улиц протяженностью более 200 км.

Петиция за отставку акима

После начала масштабных дорожно-ремонтных работ в Алматы, из-за которых ограничивали движение на ключевых улицах, многие горожане начали высказывать недовольство в соцсетях. Один из жителей запустил петицию с призывом отправить акима Ерболата Досаева в отставку — ее подписали несколько тысяч человек. Позже градоначальник прокомментировал ситуацию, отметив, что в городе проживают более 2 млн человек, а петицию подписали лишь несколько тысяч, причем среди них — пользователи без указания фамилий и ИИН.

Проблемы с уличным освещением

Алматинцы все чаще стали жаловаться на отсутствие уличного освещения. С начала 2022 года количество обращений в диспетчерскую «Алматы Кала Жарык» выросло в два раза. Весной 2023 года в акимате объяснили, что проблема связана с неисполнением обязательств компанией-поставщиком.

Фото: РСК

По договору, частный партнер должен был вложить 8,1 млрд тенге в освещение города с 2019 по 2023 годы, но выполнил лишь часть инвестиций. Кроме того, сроки проектирования, модернизации и ввода объектов неоднократно нарушались, а часть работ сдали с дефектами. В итоге акимат расторг договор с партнером и выиграл суд по этому делу.

После судебного разбирательства линии наружного освещения перешли в управление районных акиматов. Уровень освещенности в Алматы до конца года хотят довести до 100%.

Бюджеты районных акиматов увеличились

С апреля 2023 года районные акиматы Алматы начали самостоятельно заниматься текущим ремонтом дорог, инженерных сетей, оказывать соцподдержку уязвимым категориям, финансировать детские сады, творческие кружки и спортивные секции. На эти цели в акиматы восьми районов передали свыше 73,5 млрд тенге.

В городском акимате отметили, что передача новых полномочий и увеличение финансирования позволят быстрее решать вопросы на местах, эффективнее распределять средства и контролировать качество предоставляемых услуг.

Снос ЖК и незаконных объектов

Ерболат Досаев уделил особое внимание проблеме незаконного строительства в Алматы. В 2024 году в предгорьях города выявили 54 факта самовольного возведения объектов. Акимат регулярно публиковал списки незаконно построенных жилых комплексов и клубных домов, а также ЖК, не рекомендованных для покупки жилья.

Фото: акимат Алматы

В городе снесли десятки незаконных павильонов, торговых точек, кафе, летних террас и даже крупный ресторан. Кроме того, экс-аким ввел запрет на строительство на склонах гор и ограничил высотность зданий — не выше девяти этажей на большей части Алматы.

Всего с начала 2023 года было полностью или частично снесено 88 незаконных объектов.

Платные парковки

В апреле 2023 года платные парковки Алматы вернули в коммунальную собственность. Ранее ими управляли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и ТОО «Alan Parking». Летом все парковочные таблички заменили, а поступления от оплаты стали идти на счет единого оператора — коммунального предприятия «Алматы паркинг».

В феврале 2025 года аким города сообщил, что в этом году планируется повышение тарифов на парковку.

Фото: акимат Алматы

Генплан Алматы

В мае 2023 года Правительство Республики Казахстан утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года, основной целью которого является создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах.

Фото: акимат Алматы

Реконструкция Сайрана

В 2023 году в Алматы впервые за 50 лет провели механическую очистку дна озера Сайран и берегов от ила, камыша и мусора. Всего в очистке были задействованы четыре экскаватора и 30 самосвалов, было вывезено более 140 тысяч кубометров мусора и ила.

Одним из ключевых проектов для Алматы при Ерболате Досаеве стало благоустройство озера Сайран. К концу 2024 года завершили основные строительные работы, а финальный этап проекта планировали завершить до конца мая этого года.

Фото: акимат Алматы

Проблемы с водоснабжением

Острой проблемой для Алматы в последние годы стало водоснабжение. В микрорайоне Каменское плато дефицит воды ощущается уже пять лет, но летом 2023 года ситуация усугубилась из-за жары и повышения мутности воды в реке Кіші Алматы. Это привело к перебоям в южной части Медеуского района. Акимат организовал подвоз воды, установил биотуалеты, запустил горячую линию и разработал график подачи воды.

Ерболат Досаев тогда встретился с жителями Медеуского района и сообщил, что у акимата есть четкое представление по решению проблем с водой в микрорайоне Каменское плато. Он пообещал обеспечить водоснабжением и канализацией жителей микрорайона.

Схожая ситуация сложилась и в Наурызбайском районе. По данным 2022 года, около 30 тысяч человек там пользовались привозной водой. Президент поручил за три года обеспечить всех централизованным водоснабжением. Для этого начали строительство магистрального водовода и насосных станций, а также станции «Аксай».

Также в своем отчете аким города сообщил, что для качественного обеспечения водой в 2025 году будет построено и реконструировано 260 км сетей водоснабжения.

Повышение тарифа за проезд на общественном транспорте

С августа 2023 года в Алматы повысили тарифы на проезд в общественном транспорте: при безналичной оплате — 100 тенге, наличными — 200 тенге. Ранее проезд стоил 80 тенге и не менялся с 2012 года. Власти объяснили рост цен подорожанием топлива и субсидированием убытков перевозчиков.

Отмечалось, что до конца 2025 года уровень экологизации городского общественного транспорта достигнет 100%. Планируется приобретение 600 газовых и 200 электробусов.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Восстановление бомбоубежищ

В 2022 году Ерболат Досаев на встрече с жителями города рассказал о новой программе по приведению в порядок всех исторических активов, которые остались от Советского союза, в том числе и места сбора (бомбоубежищ). Он тогда заявил, что Алматы находится в зоне активной сейсмичности, поэтому город должен быть готов к ситуации ЧС.

Уборка снега

В начале 2024 году алматинцы чаще жаловались на качество уборки снега. Аким города пояснил, что из-за обильных осадков коммунальщики не успели своевременно очистить все улицы, но ситуацию оперативно исправили. Он также отметил, что с начала 2023 года внутридворовые территории убираются за счет районных акиматов.

Фото: Almaty_Joly

Кроме того, в Алматы обновили парк спецтехники и пересмотрели подходы к уборке города. Улицы разделили на секторы, за каждым из которых закрепили отдельные бригады и технику. Это позволило ускорить расчистку тротуаров и дорог местного значения.

Будущее ипподрома

Будущее алматинского ипподрома остаётся в центре внимания жителей Жетысуского района. Ранее Ерболат Досаев заявил, что в городском бюджете нет средств на его выкуп, однако угрозы сноса и застройки жилым комплексом нет.

В феврале 2025 года Досаев отметил: если действующий собственник не займется реконструкцией, власти начнут искать нового инвестора. Аким пообещал представить видение будущего ипподрома к лету, но вопрос остался открытым.

Модернизация рынков

При Ерболате Досаеве в Алматы стартовала масштабная модернизация рынков. Из 59 действующих объектов 41 уже обновлен. Для рынков установили единые требования: соответствие санитарным и пожарным нормам, наличие парковок и устройств для онлайн-оплаты.

Фото: Александр Павский/Kazinform

До конца 2025 года в городе планируют модернизировать еще 9 рынков. Кроме того, «Зелёный базар» планируют реконструировать в этом году.

В городе еще продолжается борьба с нелегальной уличной торговлей. В апреле было снесено 341 незаконный нестационарный торговый объект и 239 силомеров. Всего планируется демонтировать порядка 500 НТО.

BRT и метро

Недавно в Алматы стартовала реализация крупного транспортного проекта — линии BRT на проспекте Райымбек батыра. Работы планируют завершить до конца 2025 года. Проект охватит три участка и станет первым в городе, где улицу преобразуют от здания до здания — с обновлением дорог, тротуаров, зелёных зон и фасадов.

Параллельно начато строительство новой линии BRT по улице Желтоксан (4,6 км), которая соединит действующий маршрут по улице Тимирязева с будущим на проспекте Райымбек батыра.

Также при Ерболате Досаеве в мае 2022 года в метро Алматы открылись станции «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Строительство станции «Калкаман» планируют завершить в 2026 году.

Кроме того, разрабатывается проект продления метро: от «Калкаман» до «Барлык» (5,3 км) и от «Жибек жолы» до аэропорта (14 км). На эти проекты планируют привлечь $1 млрд инвестиций.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Развязка на Сейфуллина - Жансугурова

Развязка на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова — один из затяжных инфраструктурных проектов Алматы, начатый еще в 2017 году. Строительство неоднократно откладывали из-за необходимости выкупа 259 земельных участков. Лишь в мае 2024 года был освобожден последний участок. Ерболат Досаев пообещал, что движение по развязке откроется в июне 2025 года.

Фото: акимат Алматы

Напомним, в марте этого года в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

Кроме того, Глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций «Таза Қазақстан», озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса.

Сообщалось, что аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно Президенту.

Напомним, Указом Президента Ерболат Досаев освобожден от должности акима г.Алматы.