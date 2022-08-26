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Бомбоубежища в Алматы восстановят
26 Августа 2022 12:31

Бомбоубежища в Алматы восстановят

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе будет разрабатываться новая программа по приведению в порядок всех исторических активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алмалинский район - это центр исторической застройки. Есть дома, где есть бомбоубежища. Возможно ли рассмотреть программу и инициировать о восстановлении этих бомбоубежищ в рабочий вид, как во всех цивилизованных странах?», спросила ж ительница Алматы на встрече с акимом.

«Программа есть. К сожалению, готовность у нас недостаточно высокая в городе. Сейчас будет разрабатываться отдельная программа по приведению в порядок всех наших исторических активов, которые остались от советского союза - места сбора и так далее. Работа начата. Нам такое поручение дал Глава государства, особенно в крупных городах, чтобы мы нормальную работу провели. Это связано не только с этими событиями, геополитическими, это и ЧС. Мы в зоне активной сейсмичности находимся, поэтому город должен быть готов именно к ситуации ЧС. Будет отдельная программа, в предстоящие три года постараемся привести к нужным нормативам», - ответил аким.

Градоначальник отметил, что программа разрабатывается совместно с ДЧС.

«Честно скажу, ранее не так много средств на это выделялось. Только на поддержку. Там ничего никогда не ремонтировалось, не переоснащалось, не приводилось в порядок. Мы начнем ревизию, но удовольствие дорогое. Но для города оно важно», - сказал аким.


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