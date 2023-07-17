Платные парковки вернули в собственность Алматы: в городе меняют информационные таблички

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начали менять таблички платных парковок, ранее принадлежавших компании «А-parking». Теперь все средства от их эксплуатации в городе будут поступать на счет единого оператора – коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы паркинг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматы объяснили, что до полного запуска программного обеспечения коммунального госпредприятия компания «А-parking», ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора.

«Запуск парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее – в Алмалинском, Бостандыкском и других районах. На сегодняшний день завершены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и начаты работы по замене информационных табличек с указанием нового оператора в Медеуском районе. На информационных табличках также будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты», - сообщили в пресс-службе акимата.

Районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взыматься не будет.

На сегодня действуют три способа оплаты:

- через БВУ с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. На данный момент оплата парковок доступна с помощью приложения Kaspi. Приложение Halyk Bank планируется подключить до конца августа 2023 года. Также прорабатывается вопрос подключения приложений Forte Bank, Jusan Bank, «Банк ЦентрКредит»;

- через мобильное приложение «Парковки Алматы», которое пользователи Android могут установить в Play Store. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения Apple Store. Приблизительный срок – вторая половина августа текущего года;

- посредством сайта almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, далее ввести данные платежной карты и завершить оплату. Оплата картой происходит через интернет-эквайринг Halyk Bank.

С 11 августа 2023 года у автовладельцев появится возможность оплачивать парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24.

КГП на ПХВ «Алматы паркинг» совместно с районными акиматами продолжается работа по выявлению наиболее загруженных улиц, определяются места локации для установки платных парковок. Парковки работают согласно утвержденным правилам акимата города. Действующие тарифы на текущий момент сохраняются.

В апреле прошлого года сообщалось, что платные парковки Алматы возвращены в коммунальную собственность города. Недавно аким мегаполиса Ерболат Досаев рассказал о введении дифференцированного тарифа на платные парковки. По его словам, платные парковки в центре Алматы станут дороже этой осенью.