08:58, 24 Май 2025 | GMT +5
Ерболат Досаев освобожден от должности акима г.Алматы
Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности акима города Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Соответствующий Указ подписал Глава государства.
Досаев Ерболат Аскарбекович родился в Алматы 21 мая 1970 года.
Образование: Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет имени Баумана.
Трудовой стаж:
- Менеджер МНПП «Искер» (1993-1994);
- Заместитель директора МП «Вега» (1994);
- Заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996);
- Директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997);
- Заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997-08.1997);
- Председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (08.1997-03.1998);
- Советник Премьер-министра РК (03.1998-07.1998);
- Член Национальной комиссии РК по ценным бумагам (12.1999-07.2001);
- Вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК (07.1998-02.2000);
- Вице-министр финансов РК (02.2000-11.2001);
- Председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011-08.2002);
- Председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-06.2003);
- Министр финансов РК, управляющий Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане (06.2003-04.2004);
- Министр здравоохранения РК (04.2004-09.2006);
- Министр экономического развития и торговли РК (09.2012-01.2013);
- Министр экономики и бюджетного планирования РК (16.01.2013-06.08.2014; переназначен - с 04.04.2014);
- Министр национальной экономики РК (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015 - 06.05.2016);
- Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016, переизбран с 11.07.2016-08.2017);
- Заместитель Премьер-министра РК (29.08.2017-02.2019);
- Председатель Национального банка РК (25.02.2019-31.01.2022);
- Аким города Алматы - с 31.01.2022.
Сегодня, 24 мая, депутаты маслихата Алматы рассмотрят назначение нового акима города.