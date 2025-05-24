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    08:58, 24 Май 2025 | GMT +5

    Ерболат Досаев освобожден от должности акима г.Алматы

    Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности акима города Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Досаев
    Фото: акимат

    Соответствующий Указ подписал Глава государства. 

    Досаев Ерболат Аскарбекович родился в Алматы 21 мая 1970 года.

    Образование: Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет имени Баумана.

    Трудовой стаж:

    • Менеджер МНПП «Искер» (1993-1994);
    • Заместитель директора МП «Вега» (1994);
    • Заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996);
    • Директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997);
    • Заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997-08.1997);
    • Председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (08.1997-03.1998);
    • Советник Премьер-министра РК (03.1998-07.1998);
    • Член Национальной комиссии РК по ценным бумагам (12.1999-07.2001);
    • Вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК (07.1998-02.2000);
    • Вице-министр финансов РК (02.2000-11.2001);
    • Председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011-08.2002);
    • Председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-06.2003);
    • Министр финансов РК, управляющий Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане (06.2003-04.2004);
    • Министр здравоохранения РК (04.2004-09.2006);
    • Министр экономического развития и торговли РК (09.2012-01.2013);
    • Министр экономики и бюджетного планирования РК (16.01.2013-06.08.2014; переназначен - с 04.04.2014);
    • Министр национальной экономики РК (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015 - 06.05.2016);
    • Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016, переизбран с 11.07.2016-08.2017);
    • Заместитель Премьер-министра РК (29.08.2017-02.2019);
    • Председатель Национального банка РК (25.02.2019-31.01.2022);
    • Аким города Алматы - с 31.01.2022.

    Сегодня, 24 мая, депутаты маслихата Алматы рассмотрят назначение нового акима города.

    Теги:
    Ерболат Досаев
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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