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    17:42, 23 Май 2025 | GMT +5

    Ерболат Досаев покинет должность акима Алматы

    Завтра, 24 мая, депутаты маслихата Алматы рассмотрят назначение нового акима города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДОСАЕВ Ерболат Аскарбекович
    Фото: Gov.kz

    Собрание депутатов состоится 24 мая 2025 года в 12:00, сообщили в пресс-службе маслихата.

    – В соответствии с пунктом 5 Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года № 912, маслихат города Алматы сообщает, что 24 мая 2025 года в 12:00 часов состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва для дачи согласия на назначение акима города Алматы, – говорится в сообщении.

    Напомним, Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы в январе 2022 года. До этого он работал председателем Национального банка.

    Теги:
    Ерболат Досаев Регионы Акимат Алматы Акимы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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