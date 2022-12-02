Ерболат Досаев назначен акимом Алматы

2 Декабря 2022, 20:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович назначен акимом города Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Досаева Е.А.