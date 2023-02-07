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Озеро Сайран начали чистить от мусора и ила

7 Февраля 2023, 19:25
Озеро Сайран начали чистить от мусора и ила

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началась механическая очистка дна озера Сайран и берегов от ила, камыша и мусора. Работы будут завершены до конца мая этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очистка дна водохранилища проводится управлением экологии и окружающей среды Алматы. До настоящего времени работы по очистке иловых отложений не проводились.

«Предусмотрены работы по углублению дна, уполаживанию откосов западного берега, стабилизации русла реки, очистке устройства пляжей и ремонту пирса левобережной части. Механическая очистка дна и берегов от ила, камыша и мусора будет завершена до конца мая текущего года. Общая площадь очистки дноуглубления составляет 162 тысячи квадратных метров. В работах по очистке задействованы 35 рабочих», - сообщили в акимате.

Аналогичные работы по очистке дна также планируется провести на озерах Аэропортовское и Карасу в апреле 2023 года.

В декабре 2021 году сообщалось, что на территории озера предусматривается создание современного общественного пространства, пешеходной и спортивной зон.


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