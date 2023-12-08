Изменились сроки завершения модернизации Зеленого базара в Алматы

В Алматы проводится модернизация «Зеленого базара», ее планируют завершить до конца 2025 года. Об этом стало известно в ходе рабочего объезда акима города Ерболата Досаева по Медеускому району, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат г. Алматы

В акимате мегаполиса сообщили, что на проведение строительно-монтажных работ было получено заключение обследования КазНИИСА. На протяжении всего периода реконструкции рынок будет функционировать в штатном режиме.

Фото: акимат г. Алматы

— Решение о модернизации было принято в связи с сильной изношенностью конструкций центрального рынка мегаполиса. По поручению главы города, по итогам работ будут созданы благоприятные условия для посетителей и предпринимателей, возможности по переходу на современный формат торговли, — сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Берик Солтанбаев отметил, что по проекту предусмотрена реконструкция инженерных сетей, которая уже завершена на 40%, модернизация торговых площадок, усиление и обновление входной рампы.

Фото: акимат г. Алматы

Также будет проведено благоустройство прилегающей территории со стороны улицы Жибек Жолы, появится новое общественное пространство — пешеходная зона для горожан.

Ерболат Досаев заявил, что Зеленый базар — уникальное место в городе. Многие горожане и гости приходят сюда не только совершить покупки, но и прочувствовать его особую атмосферу.

— Важно не разрушить ее, сделав просто рынок под крышей. Идея в том, чтобы привести все в порядок, но при этом, чтобы «Зеленый базар» продолжал оставаться культурным достоянием города и важным туристическим объектом. Ведь Алматы без «Зеленого базара» — уже не Алматы, поэтому прошу сохранить сердце нашего города, — подчеркнул Ерболат Досаев.

Аким Алматы в сентябре на встрече с жителями Медеуского района сообщал, что модернизации «Зеленого базара» завершится до конца 2024 года.

Ранее, в 2017 году, на «Зеленом базаре» были проведены строительные работы в рамках модернизации городских рынков: вместо открытых контейнерных рядов построили новый «Зимний павильон» площадью 20 тысяч квадратных метров, одна половина которого была выделена под торговую площадь, другая часть — под двухъярусный автопаркинг на 400 мест. Инвестиции в проект составили порядка 2,5 млрд тенге.