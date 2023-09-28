РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:33, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Зеленый базар в Алматы реконструируют до конца 2024 года

    Зеленый базар в Алматы реконструируют до конца 2024 года
    Фото: из открытых источников

    В Алматы начались работы по модернизации «Зеленого базара», которые завершатся в следующем году. Об этом на встрече с жителями Медеуского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Вопрос модернизации поднимался не раз. Владельцы бутиков говорили об этом тоже. Проводится реконструкция сетей, перед центральным входом планируется обновление бетонного перекрытия, усиление несущих конструкций, благоустройство территории. Работы планируются завершить до конца 2024 года, - сказал аким.

    В акимате сообщили, что реконструкция базара проводится за счет средств собственников рынка. На время проведения ремонтных работ объект закрываться не будет.

    «Зеленый базар» – один из старейших рынков в Алматы. Это место является популярным среди горожан и туристов.

    Теги:
    Алматы Благоустройство
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!