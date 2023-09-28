Зеленый базар в Алматы реконструируют до конца 2024 года

В Алматы начались работы по модернизации «Зеленого базара», которые завершатся в следующем году. Об этом на встрече с жителями Медеуского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Вопрос модернизации поднимался не раз. Владельцы бутиков говорили об этом тоже. Проводится реконструкция сетей, перед центральным входом планируется обновление бетонного перекрытия, усиление несущих конструкций, благоустройство территории. Работы планируются завершить до конца 2024 года, - сказал аким.

В акимате сообщили, что реконструкция базара проводится за счет средств собственников рынка. На время проведения ремонтных работ объект закрываться не будет.

«Зеленый базар» – один из старейших рынков в Алматы. Это место является популярным среди горожан и туристов.