Строительство на склонах гор запретили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на заседании маслихата сообщил, что запрет касается склонов с наклоном более 15 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наличие крутизны склонов более 15 градусов и высокая степень сейсмичности территории, подтверждаемая инженерно-геологической структурой грунтов, к примеру, суглинки с глубиной более 20 м создают опасность оползневых явлений и требуют специальных мероприятий. В этой связи, вносится запрет на новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более», - сказал Ерболат Досаев.

Аким также сообщил, что с 1 августа в Алматы возобновит работу градостроительный совет, который прекратил деятельность в 2017 году. Деятельность совета предусматривает привлечение независимых экспертов и повышение их роли в принятии градостроительных решений.

«Для этого мы предлагаем закрепить обязательное требования к застройщикам и условия прохождения общественных обсуждений проектов, а также получение положительного заключения Градостроительного совета для всех зданий и сооружений, чья этажность будет превышать более пяти этажей вне зависимости от ее места расположения», - заявил Досаев.

Депутаты города поддержали новый регламент, предложенный акимом.

Ранее алматинцы обеспокоились строительством домов на склонах гор.