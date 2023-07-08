Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ведутся масштабные дорожно-ремонтные работы. В акимате города показали, на каких участках ведется строительство дорог по новым технологиям, а также объяснили, почему для ремонта выбрали магистральные улицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году акимат планирует охватить средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км, а долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии поднять с 86% до 89%.

«Средний ремонт по магистральным улицам планируется завершить до начала учебного года, а улицам районного значения - до конца ноября», - сообщили в акимате.

В целом, до 2025 года доля автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в городе должна составить 95%, для указанной цели ежегодно планируется проведение среднего ремонта дорог протяженностью не менее 200 км. Всего в Алматы 2746 улиц протяженностью 3097 км.

Акимат мегаполиса опубликовал данные, содержащие информацию о свыше 200 участках дорог, где в целях улучшения дорожного покрытия или реконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ведутся строительные и ремонтные работы.

В акимате отметили, что нагрузка на дороги увеличивается. Город растет, и на его дорогах появляется все больше транспорта. Во всех отраслях для повышения эффективности вводятся инновационные методы, сфера дорог не стала исключением. В Алматы в пилотном формате начали применять полимеры в составе асфальтобетонов.

Директор департамента исследований и новых технологий научно-исследовательского и образовательного центра «Индортех» Галия Измаилова пояснила, что качество битума из года в год становится хуже. В жаркие летние дни асфальтобетон в Алматы может нагреваться до 60-63 градусов, битум размягчается при температуре 47-50 градусов. А введение полимеров позволит поднять температуру размягчения выше 65-70 градусов.

«Пилот» по использованию полимера реализуется на 15 магистральных улицах города:Аль-Фараби, Тлендиева, Байзакова, Абая, Тургут Озала, Саина, Толе би, Шаляпина, Манаса, Калдаякова, Курмангазы, Жумалиева, Шагабутдинова, Досмухамедова, Туркебаева.

«Эти магистральные улицы общей протяженностью 44 км ремонтировались с 2008 по 2015 год. Согласно общестрановому регламенту межремонтный срок службы среднего ремонта, учитывая дорожно-климатическую зону города, составляет 5 лет. Багодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колейности и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет», - объяснила эксперт.

Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.

«Учитывая высокую проходимость магистральных дорог, было принято решение охватить данные участки пилотом. После окончания пилотного проекта и анализа будет рассмотрен вопрос охвата других участков дорог», - добавили в акимате.

В акимате также объяснили, зачем перекрывать дороги днем. Сообщается, что для большинства разновидностей асфальтобетона необходимо определенное время, чтобы набрать нужную структуру, твердость и прочность. Нарушение одного из этих требований не позволит достичь нужных результатов.

Директор направления по асфальтобетону и битуму немецкого концерна BASF Марио Сандор сообщил, что среди так называемых минусов полимера – закрытие крупных «артерий» города на продолжительный срок в связи с ремонтом. Учитывая то, что укладка асфальта производится в жаркий период года, время набора прочности для смесей с полимерами составляет в среднем 36 часов.

«В этом есть своя необходимость. Европейский опыт показывает: для того чтобы асфальтобетонное покрытие было стабильным и показывало хорошие результаты, необходимо перекрытие движения транспортных средств по дороге. Тогда асфальтобетонное покрытие остудится для закрепления свойств. Мы, конечно, можем открыть дорогу раньше и пустить по ней автомобили, но тогда те свойства, которые необходимы для долгосрочной службы асфальта, не будут соблюдены», - пояснил Марио Сандор.

Так, при укладке полимерасфальтобетона его температура составляет 150-160 градусов. После укладки и уплотнения катками смесь остывает до 130-140 градусов, при этом битум по-прежнему находится в вязкой форме, поэтому каркас смеси, состоящей из щебня, может подвергнуться сдвигу при воздействии на него шин автомобилей. Для достижения требуемой прочности смесь должна остыть до 40 градусов. В противном случае каркас смеси будет нарушен от воздействия нагрузок от транспортных средств, что приведет в дальнейшем к образованию трещин и сдвигов в виде колеи.

Акимат Алматы просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили дольше.