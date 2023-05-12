Со дна озера Сайран в Алматы вывезли более 140 тысяч кубометров мусора и ила

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Механическая очистка дна водохранилища Сайран в Алматы проводится впервые за последние 50 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что в марте этого года началась механическая очистка озер Сайран, Карасу и Аэропортовское. Для осушения дна было приостановлено течение русел рек и водоемов, подпитывающих данные озера, в связи с чем временно осушены реки Есентай, Большой Алматинки, Малой Алматинки.

«В очистке русла и берегов от мусора и ила были задействованы четыре экскаватора и 30 самосвалов. Проектная площадь работ составила 60 гектаров, с начала работ было вывезено более 140 тысяч кубометров мусора и ила. Очистка будет завершена в ближайшее время», - отметили в пресс-службе акимата.

Кроме того, до конца июня планируется завершить работы по механической очистке русла реки Есентай на участке от проспекта Аль-Фараби до улицы Шевченко.

Также ведутся работы по содержанию, санитарной очистке русла реки и прилегающей территории русла реки Большая Алматинка от первого отстойника до проспекта Абая, отдельных участков русел рек Есентай от проспекта Аль-Фараби, русла реки Есентай в микрорайоне Дорожник, участок реки Есентай в районе промбазы и реконструированный участок реки Малая Алматинка от проспекта Аль-Фараби до улицы Сатпаева.

Ранее во время механической очистки дна водохранилища Сайран из-за несоблюдения мер предосторожности три экскаватора застряли в болоте.