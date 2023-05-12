Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Со дна озера Сайран в Алматы вывезли более 140 тысяч кубометров мусора и ила

Автор:  
Еламан Турысбеков
12 Мая 2023, 22:19
Со дна озера Сайран в Алматы вывезли более 140 тысяч кубометров мусора и ила Фото: gov.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Механическая очистка дна водохранилища Сайран в Алматы проводится впервые за последние 50 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что в марте этого года началась механическая очистка озер Сайран, Карасу и Аэропортовское. Для осушения дна было приостановлено течение русел рек и водоемов, подпитывающих данные озера, в связи с чем временно осушены реки Есентай, Большой Алматинки, Малой Алматинки.

«В очистке русла и берегов от мусора и ила были задействованы четыре экскаватора и 30 самосвалов. Проектная площадь работ составила 60 гектаров, с начала работ было вывезено более 140 тысяч кубометров мусора и ила. Очистка будет завершена в ближайшее время», - отметили в пресс-службе акимата.

photo

Кроме того, до конца июня планируется завершить работы по механической очистке русла реки Есентай на участке от проспекта Аль-Фараби до улицы Шевченко.

Также ведутся работы по содержанию, санитарной очистке русла реки и прилегающей территории русла реки Большая Алматинка от первого отстойника до проспекта Абая, отдельных участков русел рек Есентай от проспекта Аль-Фараби, русла реки Есентай в микрорайоне Дорожник, участок реки Есентай в районе промбазы и реконструированный участок реки Малая Алматинка от проспекта Аль-Фараби до улицы Сатпаева.

Ранее во время механической очистки дна водохранилища Сайран из-за несоблюдения мер предосторожности три экскаватора застряли в болоте.

photo
photo

Алматы   Экология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Президент Казахстана назначил ряд судей
Президент Казахстана назначил ряд судей
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Имамы вышли на татами в Шахтинске
Имамы вышли на татами в Шахтинске
Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну
Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну
От каких травм чаще всего гибнут дети в Казахстане
От каких травм чаще всего гибнут дети в Казахстане