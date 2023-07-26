Аким Алматы ответил на вопрос о своей отставке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о петиции с требованием его отставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одной из встреч с населением аким Алматы ответил на вопрос жительницы о своей отставке.

Ерболат Досаев отметил, что в городе проживают более 2 млн человек, а петицию подписали несколько тысяч, в том числе люди без фамилий и ИИН.

«Я видел петицию, которую подписали, в том числе не указав свои данные. Возможно, здесь хорошо работают боты. Мы работаем, следим за вопросами, которые поднимаются. Город - это живой организм, каждый день что-то происходит. Мне, как акиму, важно ваше мнение. Но меня на эту должность назначил Глава государства, который примет решение», - ответил аким Алматы.