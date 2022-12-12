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На месте разрушенного здания телеканала «Казахстан» в Алматы построят медиацентр

12 Декабря 2022, 11:49
На месте разрушенного здания телеканала «Казахстан» в Алматы построят медиацентр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура. Об этом заявил аким Алматы Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура. Экономика города вышла на траекторию устойчивого роста. Значительно повышен уровень общественной безопасности», - сказал он на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По его словам, более 1,6 тысячи пострадавшим предприятиям выплачены компенсации в сумме 16,2 млрд тенге, 95% из которых получили выплаты до 1 июня. Компенсирован ущерб имущества всем физическим лицам на сумму 613,5 млн тенге.

«Для обеспечения безопасности жителей Алматы в местах массового скопления до конца текущего года будет завершена установка 3050 видеокамер. В целом для обеспечения безопасности горожан в текущем году дополнительно выделено 16,8 млрд тенге. Продолжается восстановление зданий акимата города со сроком завершения во втором квартале 2023 года. Начато строительство современного медиацентра на месте разрушенного здания телеканала «Казахстан» с завершением до конца 2023 года», - добавил аким.

Фото: t.me/bort_01


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