Интеллектуальную транспортную систему создадут в Алматы совместно с китайской компанией

Как сообщили на запрос агентства в акимате Алматы, проект направлен на организацию эффективного транспортного движения с применением AI и разработан городским акиматом совместно с китайской государственной компанией Inspur в апреле 2025 года.

Договор заключат до 20 мая 2025 года, а создание ITS запланировано до августа 2026 года.

Также в акимате рассказали, как повысят экологизацию общественного транспорта.

— До конца 2025 года уровень экологизации городского общественного транспорта достигнет 100%. Для экологизации общественного транспорта 29 апреля уже объявлены конкурсы на приобретение 600 газовых и 200 электробусов с поставкой до конца года, — добавили в акимате Алматы.

Частными перевозчиками в 2025 году планируется закуп 800 автобусов на газе и 118 электробусов. В целях развития инфраструктуры электрического транспорта с февраля 2025 года 6 частным инвесторам выдано 233 технических условий для установки электрозарядных станций.

Также подготовлена документация на приобретение 100 электробусов и модернизацию 10 троллейбусных подстанций за счет выпуска «зеленых» облигаций.

В 2025 году акимат Алматы планирует впервые осуществить выпуск «зеленых» облигаций не только на покупку электробусов и обновление тяговых подстанций для троллейбусов, но и на продолжение строительства линии BRT по улице Желтоксан.

Кроме того, в управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что в мегаполисе будут организованы зоны с низким уровнем выбросов.

— На сегодня рабочей группой ведется разработка проекта Правил охраны атмосферного воздуха Алматы. Правилами будут предусмотрены регулирование отдельных вопросов эксплуатации автомобильного транспорта, а также вопросов организации зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zone, или LEZ) и механизмы выявления нарушений специальных экологических требований как юридическими, так и физическими лицами. В соответствии с Правилами планируется поэтапная организация платных зон с низким уровнем выбросов, в качестве предварительного варианта, ежегодное расширение платных зон, начиная с малого квадрата улиц в 2025 году до границ города, — говорится в ответе на запрос агентства.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по озеленению города и упорядочить транспортное движение в целях повышения уровня экологичности.

Ранее аким Алматы анонсировал, что планируется ввести платный въезд в отдельные зоны города.