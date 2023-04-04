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    18:51, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Бюджеты районных акиматов увеличили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Районные акиматы Алматы с 1 апреля начинают самостоятельно вести работы по текущему ремонту дорог и инженерных сетей, оказанию социальной поддержки уязвимым слоям населения, подушевому финансированию дошкольных организаций, творческих кружков и спортивных секций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что наряду с новыми функциями в акиматы восьми районов переданы более 73,5 млрд тенге: в Алатауский – 17 млрд тенге, Алмалинский – 5,9 млрд тенге, Ауэзовский – 13,3 млрд тенге, Бостандыкский – 7,5 млрд тенге, Жетысуский – 7,9 млрд тенге, Медеуский – 7 млрд тенге, Наурызбайский – 5,6 млрд тенге, Турксибский – 9 млрд тенге.

    До принятия изменений по децентрализации функций районные акиматы имели ограниченные полномочия и средства исключительно на текущие работы, в том числе на благоустройство, уборку, озеленение и другие.

    «Передача новых функций в районные акиматы и выделение дополнительного финансирования будет способствовать оперативному принятию решений на местах, обеспечит эффективное распределение бюджетных средств, исходя из потребностей населения каждого района и позволит вести дальнейший контроль исполнения данных услуг», - отметили в акимате города.

    В целях основательного закрепления децентрализации функций местного самоуправления 30 декабря прошлого года были внесены поправки в Бюджетный кодекс РК в части передачи 15 функций районным акиматам:

    1) дошкольное воспитание и обучение, в том числе обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения;

    2) реализация подушевого нормативного финансирования спортивных секций;

    3) текущий ремонт автомобильных дорог;

    4) жилищная помощь;

    5) государственная адресная социальная помощь;

    6) социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

    7) социальная помощь и социальное обеспечение;

    8) социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства;

    9) социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

    10) социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью;

    11) обеспечение занятости населения;

    12) государственная адресная социальная помощь;

    13) реализация прочих услуг в области социальной помощи и социального обеспечения, в том числе размещение государственного социального заказа;

    14) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация распределительных сетей водоснабжения, канализации, канализационных насосных станций, газоснабжения и освещения, находящихся в коммунальной собственности;

    15) инвентаризация жилищного фонда.

    «В рамках децентрализации в районные акиматы переданы функции управления занятости и социальных программ в части социальной защиты социально-уязвимых слоев населения. Это позволит сократить сроки оказания услуг по выплате пособий, обеспечит полный охват нуждающихся каждого района и предоставит жителям возможность получать услуги в районе проживания», - отметили в акимате.

    В связи с передачей новых функций увеличена штатная численность районных акиматов на 152 специалиста, из них 56 (по 7 в каждый из 8 районов) – это дополнительные штатные единицы, 96 сотрудников перешли из управлений в акиматы районов после перераспределения функций.

    В начале года сообщалось, что районным акиматам Алматы передадут 100 млрд тенге.


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