Бюджеты районных акиматов увеличили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Районные акиматы Алматы с 1 апреля начинают самостоятельно вести работы по текущему ремонту дорог и инженерных сетей, оказанию социальной поддержки уязвимым слоям населения, подушевому финансированию дошкольных организаций, творческих кружков и спортивных секций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что наряду с новыми функциями в акиматы восьми районов переданы более 73,5 млрд тенге: в Алатауский – 17 млрд тенге, Алмалинский – 5,9 млрд тенге, Ауэзовский – 13,3 млрд тенге, Бостандыкский – 7,5 млрд тенге, Жетысуский – 7,9 млрд тенге, Медеуский – 7 млрд тенге, Наурызбайский – 5,6 млрд тенге, Турксибский – 9 млрд тенге.

До принятия изменений по децентрализации функций районные акиматы имели ограниченные полномочия и средства исключительно на текущие работы, в том числе на благоустройство, уборку, озеленение и другие.

«Передача новых функций в районные акиматы и выделение дополнительного финансирования будет способствовать оперативному принятию решений на местах, обеспечит эффективное распределение бюджетных средств, исходя из потребностей населения каждого района и позволит вести дальнейший контроль исполнения данных услуг», - отметили в акимате города.

В целях основательного закрепления децентрализации функций местного самоуправления 30 декабря прошлого года были внесены поправки в Бюджетный кодекс РК в части передачи 15 функций районным акиматам:

1) дошкольное воспитание и обучение, в том числе обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения;

2) реализация подушевого нормативного финансирования спортивных секций;

3) текущий ремонт автомобильных дорог;

4) жилищная помощь;

5) государственная адресная социальная помощь;

6) социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

7) социальная помощь и социальное обеспечение;

8) социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства;

9) социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

10) социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью;

11) обеспечение занятости населения;

12) государственная адресная социальная помощь;

13) реализация прочих услуг в области социальной помощи и социального обеспечения, в том числе размещение государственного социального заказа;

14) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация распределительных сетей водоснабжения, канализации, канализационных насосных станций, газоснабжения и освещения, находящихся в коммунальной собственности;

15) инвентаризация жилищного фонда.

«В рамках децентрализации в районные акиматы переданы функции управления занятости и социальных программ в части социальной защиты социально-уязвимых слоев населения. Это позволит сократить сроки оказания услуг по выплате пособий, обеспечит полный охват нуждающихся каждого района и предоставит жителям возможность получать услуги в районе проживания», - отметили в акимате.

В связи с передачей новых функций увеличена штатная численность районных акиматов на 152 специалиста, из них 56 (по 7 в каждый из 8 районов) – это дополнительные штатные единицы, 96 сотрудников перешли из управлений в акиматы районов после перераспределения функций.

В начале года сообщалось, что районным акиматам Алматы передадут 100 млрд тенге.