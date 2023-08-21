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    12:57, 21 Август 2023 | GMT +6

    Новый тариф на проезд в общественном транспорте заработал в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте - стоимость тарифа при безналичной оплате составляет 100 тенге, при оплате наличными - 200 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее стоимость проезда составляла 80 тенге и не менялась с 2012 года. Заместитель акима города Аскар Амрин на VII сессии маслихата объяснил причину подорожания.

    «Текущий тариф не покрывает расходов перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в три раза дороже утвержденного. Акимат ежемесячно покрывает расходы перевозчиков в виде субсидий. За период 2020-2022 годов сумма выплаченных субсидий составила 115,8 млрд тенге», - говорил ранее Аскар Амрин.

    Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев сообщил, что при стоимости тарифа 80 тенге на общественном транспорте размер субсидирования будет увеличиваться из года в год, что будет оказывать большую нагрузку на местный бюджет. При стоимости 100 тенге - прогнозируемый объем субсидирования в 2023 году сократится более чем на 10 млрд тенге.

    По данным ТОО «Транспортный холдинг Алматы», из числа всех пассажиров около 97% оплачивают проезд картами «Оңай», в том числе в приложении «Оңай» с помощью QR-кода или SMS-сообщения. Всего общественным транспортом пользуются до 1,4 млн человек в день.


    Теги:
    Цены и тарифы Алматы Транспорт
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