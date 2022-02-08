Задачи по восстановлению и дальнейшему развитию Алматы обозначил Ерболат Досаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый аким Алматы Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства обозначил основные задачи по восстановлению и дальнейшему развитию Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, в 2022 году планируется обеспечить рост реальных доходов населения до 5%, рост ВРП не менее 4,5%.

«В 2022 году будут вопросы обеспечения дальнейшего качественного и устойчивого развития Алматы, повышения качества жизни и реальных доходов населения. Это повышение экономического потенциала и благосостояния населения. В структуре экономики Алматы сфера услуг и торговли занимает более 80%. Также, МСБ является основным источником создания новых рабочих мест и повышения доходов населения. 6 из 10 алматинцев заняты сегодня в этой сфере. В дополнение к мерам поддержки предпринимателей в рамках действующих госпрограмм, за счет средств местного бюджета будет увеличено финансирование региональной программы «Almaty Business 2025» с текущих 12 млрд. тенге до 20 млрд. тенге»,- сообщил Ерболат Досаев.

Аким отметил, что в мегаполисе будет создано не менее 50 тысяч рабочих мест, в том числе свыше 31 тысяч за счет бизнеса.

«Главным вызовом для реализации новых инвестпроектов и расширения текущего бизнеса является хроническая недостаточность квалифицированных кадров. Поэтому, в целях

удовлетворения потребностей рынка будет увеличен государственный заказ в организациях профтех образованияя», - сказал Е. Досаев.

Аким также подчеркнул что будет принят ряд комплексных мер по стабилизации цен на продукты. На эти цели в 2021 году из местного бюджета было выделено 11 млрд. тенге.

«Сегодня рассматривается существенное увеличение финансирования в рамках «оборотной схемы» и «социальных лавок» на рынках города. Решение будет принято до конца февраля. Заключены 204 контракта на прямые поставки продуктов в «магазины у дома», 19 меморандумов с производителями хлеба, подсолнечного масла и гречки по поставкам в магазины по фиксированным ценам», - сообщил аким.

Особое внимание будет уделено также вопросам уличного и дворового освещения. В этом году будет завершено строительство наружного освещения на 1 066 частично неосвещенных улицах и 486 дворовых территориях.

На сегодня восстановлена работа вышедших из строя 587 камер уличного наблюдения. Дополнительно до июня 2022 года будут подключены 3 050 камер в местах массового скопления и установлено еще 200-х комплексов «Сергек» (порядка 800 камер) в удаленных районах города.

Для развития новых районов в 2022 году будет завершено строительство 18 объектов сетей водоснабжения и канализации с охватом порядка 62 тыс. жителей. За счет средств республиканского бюджета завершится строительство водозабора на реке Каргалы, что обеспечит водой 50 тыс. населения Наурызбайского района. Завершится в текущем году реконструкция электрических сетей протяженностью 147,2 км и строительство 2 подстанций, что обеспечит надежным и бесперебойным электричеством 400 тыс. жителей города. В 2022 году планируется провести ремонт в 313 дворах, что обеспечит 100% благоустройство дворов в Алматы.

«Акиматы Алматы и Алматинской области намерены начать совместную работу по формированию Алматинской агломерации, уделив особое внимание таким проблемам как маятниковая миграция, борьба с «теневой экономикой», экология, совместное развитие транспортной и иной инфраструктуры», - сказал Е. Досаев.