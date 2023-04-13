Крупный ресторан сносят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление градостроительного контроля Алматы в ходе внеплановой проверки установило, что ресторан, расположенный в микрорайоне Акжар Наурызбайского района, был возведен без разрешительных документов на строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что в отношении собственника принимались административные меры по статьям 316 части 1, 321, 463 части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях и выдано представление об устранении выявленных нарушений.

«По истечению срока собственник требования не исполнил и управлением было подано исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о сносе незаконно возведенного объекта. 26 августа 2022 года решением суда исковое заявление удовлетворено в полном объеме, однако ответчик подал апелляционную жалобу. 19 октября 2022 года постановлением городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения», - отметили в пресс-службе акимата города.

13 апреля этого года в присутствии судебных исполнителей начался снос ресторана.

Ранее в Алматы по решению суда снесли пристройку к жилому дому, ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би, а также летние террасы двух кафе.