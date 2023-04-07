Очередное незаконное летнее кафе снесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу кафе-бара «Здесь и сейчас» по проспекту Назарбаева, 240, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата города, собственник без разрешительных документов возвел пристройку на землях государственного фонда.

«28 июня 2022 года управлением градостроительного контроля подано исковое заявление на снос данной пристройки в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Решением суда исковые требования о признании пристройки самовольной и ее сносе удовлетворены в полном объеме. 7 апреля 2023 года в присутствии судебных исполнителей произведен снос объекта», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Ранее в Алматы по просьбе жителей города снесли пристройку к кафе Lova Kitchen по улице Толе би, 24Б.