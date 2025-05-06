260 км водопроводных сетей построят и реконструируют в Алматы

В отчете акима города Ерболата Досаева Главе государства за период с 1 по 30 апреля 2025 года говорится, что это позволит увеличить охват водоснабжением жителей города Алматы с текущих 99,6% до 99,9%.

– На 30 апреля этого года заключены 23 договора на строительство и реконструкцию 190 км сетей водоснабжения, из них в апреле 2025 года построено 16,3 км сетей. Работы по строительству водозаборного сооружения на реке Аксай выполнены на 85%, по водозаборному сооружению «Ерменсай» 9 апреля 2025 года объявлен конкурс для определения подрядной организации, – говорится в отчете.

С начала 2025 года в целях рационального использования воды было установлено 39 тысяч индивидуальных счетчиков холодной воды, из которых 8,9 тысячи – в апреле. Это позволило увеличить уровень приборизации с 67% в прошлом году до 75% в апреле 2025 года. По итогам 2025 года уровень приборизации будет доведен до 90%, указывается в отчете.

В плане мероприятий, разработанном акиматом Алматы в апреле этого года по выполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, предусмотрено 41 мероприятие, направленное на устойчивое развитие города Алматы.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

Ранее в «Алматы Су» рассказали, что в прошлом году в Алматы введены в эксплуатацию 543 км новых сетей водоснабжения и водоотведения. Это позволило снизить износ водопроводных сетей до 52,7%, канализации — до 51,8%.