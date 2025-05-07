Уровень освещенности в Алматы до конца года доведут до 100%

Руководитель ГКП «Алматы Кала Жарык» Игорь Мысик на встрече с журналистами сообщил, что с 2023 года ведется активная работа по полному освещению городских улиц в рамках исполнения поручения Главы государства.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

— Первая задача заключалась в том, чтобы восстановить все освещение на улицах, где оно исторически существовало. Мы эту задачу на сегодняшний день уже выполнили. Сейчас мы перешли ко второму этапу — установке качественного современного освещения, в том числе там, где раньше фонарей вовсе не было, — отметил он.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

По словам Игоря Мыcика, Алматы — живой, постоянно развивающийся город. Появляются новые объекты, изменяется инфраструктура, и из-за этого остаются участки, где освещение устарело или вовсе отсутствует. Ранее некоторые улицы были оборудованы светильниками только с одной стороны, но с ростом транспортного потока, количества гуляющих людей и зелёных насаждений возникла необходимость усилить освещение с обеих сторон.

— Все эти участки мы выявляли в процессе восстановления. Проводили тщательное обследование и продолжаем работу по определению новых зон. На основе этого формируем планы, по которым сегодня ведётся комплексная модернизация: автоматизация систем освещения, замена шкафов управления (в этом году планируется установка 1100 новых ШУНО), установка дополнительных опор и светильников, — добавил он.

Всего за 4 месяца этого года в рамках обслуживания линий наружного освещения в Алматы заменено более 12 тысяч светоточек, установлено 450 опор, протянуто 110 километров кабеля.

— В этом году наша основная задача — установить свыше 20 тысяч новых светильников. Это позволит довести уровень освещённости в Алматы до 100%, — подчеркнул глава АКЖ.

По данным коммунального предприятия, на пешеходных зонах, в парках и вдоль тротуаров будет установлено порядка 5 700 торшерных опор освещения. Помимо этого, планируется провести архитектурное освещение на 70 знаковых объектах Алматы.

Также появятся 1 200 новых линий наружного освещения на ранее неосвещенных участках, что обеспечит дополнительное покрытие. Это в 10 раз больше, чем в 2024 году. В рамках модернизации системы освещения, в марте начались работы по обновлению линий на 7 ключевых улицах города (аль-Фараби, Толе би, Сейфуллина, Абая, Назарбаева, Ауэзова, Наурызбай батыра) общей протяженностью более 60 километров. В рамках данного проекта планируется заменить порядка 3 тысяч светоточек и дополнительно установить более тысячи тротуарных опор для пешеходного освещения.

В преддверии празднования 80-летнего юбилея Великой Победы обеспечена 100%-ная освещенность парка имени 28-гвардейцев-панфиловцев и его окрестностей. На дорогах и аллеях парка заменено 45 неисправных ламп и светильников. Возле Дома армии дополнительно установлено 11 больших опор освещения и 22 торшерные опоры для пешеходных пространств. Фасад здания освещается архитектурной подсветкой из 30 прожекторов.

Фото: РСК

Кроме того, по результатам рассмотрения многочисленных жалоб алматинцев принято решение о замене кабельной линии вдоль реки Малая Алматинка (от Макатаева до Курмангазы) протяженностью около 5 километров. Работы начаты в начале мая.

В рамках усовершенствования наружного освещения в центре города установлены выносные 4-метровые кронштейны, которые выступают за кроны деревьев и освещают непосредственно проезжую часть, избавляя от необходимости постоянной санитарной обрезки зеленых насаждений. Такие конструкции уже установлены на проспектах Абая (87 шт.), Абылай хана (181 шт.), улице Наурызбай батыра (51 шт.).

Начаты работы по строительству новой линии освещения на улице вдоль Большого алматинского канала в Жетысуском районе протяженностью 1,3 километра. К концу мая здесь будет установлено и подключено 34 опоры. Освещения на этом участке не было никогда. Окончены работы по установке 32 опор освещения на парковке вдоль улицы Дулати. Это место также считалось исторически неосвещенным.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Полностью восстановлена кабельная линия в сквере вдоль реки Есентай (пересечение с аль-Фараби). Жалобы на освещение на этом участке стали поступать от горожан в феврале. Ремонтные бригады «Алматы Кала Жарык» выявили место обрыва подземного кабеля и устранили неполадку, однако после этого аналогичные аварии происходили неоднократно. В результате было заменено 400 метров кабеля, наружное освещение в сквере функционирует в штатном режиме.

— Средний срок службы светодиодных светильников при нормальной эксплуатации составляет около трёх лет. На их работу, конечно, влияет и качество электропитания — нестабильное напряжение сокращает ресурс. Но в целом, срок службы у всех светильников одинаковый, — пояснил Игорь Мысик.

В АКЖ добавили, что все работы по обслуживанию линий наружного освещения проводятся совместно с районными акиматами.



Ранее сообщалось о том, как в Алматы будут освещать районы, присоединенные из Алматинской области.

Отметим, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

В прошлом году Ерболат Досаев заявил, что доля наружного освещения в Алматы будет доведена до 100% — в 2025 году.